Após deixar o gramado da Neo Química Arena com dores na virilha, o atacante Yuri Alberto realizou trabalho regenerativo nesta segunda-feira (1º) na reapresentação do Corinthians. A expectativa é que o atleta passe por exames médicos na parte da tarde para investigar a causa.

continua após a publicidade

O atacante atuou durante toda a partida contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro e, embora não tenha pedido substituição, deixou o campo mancando e foi assunto até mesmo na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior,

— Yuri saiu sentindo um pouco de dor na região da virilha, vamos aguardar. Por isso a gente prefere deixar para o dia seguinte, para passar uma condição mais certeira — disse Dorival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O técnico Dorival Júnior já sabe que não contará com o lateral Matheuzinho na partida contra o Fortaleza. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 contra o Botafogo e está suspenso.

A ausência torna o cenário ainda mais delicado porque o Corinthians atravessa um período de indefinição na lateral direita, posição que tem apenas Matheuzinho como "homem de confiança" de Dorival. As opções para a vaga são João Vitor Jacaré, que também atua como lateral, ou Charles, volante que pode ser utilizado de forma improvisada no setor.

continua após a publicidade

Dorival Júnior durante trabalho do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Treino do Corinthians de olho no Fortaleza

O Corinthians se prepara para o confronto contra o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 19h, no Estádio Castelão.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate em 2 a 2 contra o Botafogo fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais participaram de treino em campo, após exercícios de força na academia. Depois do aquecimento, a comissão técnica aplicou atividades de ataque contra defesa e um jogo de enfrentamento em espaço reduzido.

O Corinthians retoma os treinos na manhã desta terça-feira (2) e viajará à capital cearense à tarde.