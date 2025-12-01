Davide Ancelotti não terá vida fácil para escalar o Botafogo que enfrentará o Cruzeiro na penúltima rodada do Brasileirão. O time alvinegro deixou o jogo contra o Corinthians, no domingo (30), com uma lista ainda maior de desfalques.

Santi Rodríguez e Mateo Ponte receberam o terceiro cartão amarelo. Jeffinho, que estava no banco de reservas, foi expulso durante confusão com jogadores adversários. Os três não jogam na quinta-feira (4), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Por outro lado, Vitinho retorna de suspensão.

O número de lesionados aumentou. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Savarino sentiu dores no músculo posterior da coxa e foi substituído por Montoro. O argentino, porém, sentiu dores no quadril e também precisou sair na segunda etapa. Os dois serão reavaliados pelo Departamento Médico e podem perder o duelo com o Cruzeiro.

Savarino deita no gramado da Neo Química Arena após sentir dores na coxa (Foto: Peter Leone / O Fotografico / Gazeta Press)

Bastos (joelho), Nathan Fernandes (antebraço), Neto (coxa), Kaio Pantaleão (joelho) e Matheus Martins (muscular) não jogam mais nesta temporada. Já Danilo (coxa), trabalha para retornar na última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza. Entre os lesionados, Chris Ramos (costas) e Barboza (joelho) são os mais prováveis de voltar diante do Cruzeiro.

Botafogo quer manter invencibilidade

Depois de oscilação, Davide Ancelotti vem da melhor sequência como técnico do Botafogo no Brasileirão. Não perde há oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates, e está próximo de garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Agora, tentará finalizar 2025 com expressiva marca de dez confrontos de invencibilidade.

Sequência invicta do Alvinegro

2 x 0 vs Ceará (fora)

2 x 2 vs Santos (casa)

0 x 0 vs Mirassol (fora)

3 x 0 vs Vasco (casa)

0 x 0 vs Vitória (fora)

3 x 2 vs Sport (casa)

3 x 2 vs Grêmio (casa)

2 x 2 vs Corinthians (fora)

Últimos jogos do Botafogo no Brasileirão

vs Cruzeiro (fora) - 04/12

vs Fortaleza (casa) - 07/12