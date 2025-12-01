A temporada do Flamengo está longe de acabar. Após sagrar-se tetracampeão da Libertadores e estar a uma vitória do título do Brasileirão, o Rubro-Negro ainda tem a Copa Intercontinental, realizada em Doha, no Catar, para disputar. Se chegar à decisão diante do PSG, o clube pode aumentar o calendário e chegar a 78 jogos.

Até o momento, o Flamengo soma 73 partidas em 2025, sendo divididas em Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes, e fará, no ano, 76 duelos já confirmados - dois pelo torneio nacional e um pela competição da Fifa.

No entanto, a esperança dos torcedores é que o número aumente, e o Flamengo vença o Dérbi das Américas diante do Cruz Azul, no dia 10 de dezembro, avance para encarar e derrotar o Pyramids, no dia 13 de dezembro, e, enfim, encarar o PSG, campeão da Champions League, na decisão da Copa Intercontinental. No cenário otimista, o clube encerrará a temporada com 78 jogos.

Veja os jogos do Flamengo na temporada

Mundial de Clubes – 4 jogos

Copa Libertadores – 13 jogos

Brasileirão – 38 jogos

Supercopa do Brasil – 1 jogo

Copa do Brasil – 4 jogos

Campeonato Carioca – 15 jogos

Copa Intercontinental – 1 jogo*

*Flamengo pode chegar a 3 jogos na Copa Intercontinental se vencer o Cruz Azul e o Pyramids

Flamengo pode ser campeão mundial três vezes em 2025

Para encerrar a temporada com chave de ouro, o Flamengo terá a oportunidade de conquistar três troféus intercontinentais ao longo do ano, já que, no novo formato da competição, cada confronto entre campeões continentais de 2025 resulta em uma taça. A equipe comandada por Filipe Luís estreia em 10 de dezembro, quarta-feira, contra o Cruz Azul, em duelo conhecido como Dérbi das Américas, que colocará frente a frente o campeão da Concacaf e o da Conmebol. A partida será realizada em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília).

Caso vença o Cruz Azul, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Pyramids FC, em confronto denominado pela Fifa como Copa Challenger, que coloca frente a frente o vencedor do Dérbi das Américas e o campeão dos duelos África-Ásia-Oceania. A partida está marcada para o dia 13 de dezembro, sábado, às 14h (de Brasília). Em caso de vitória, o Flamengo enfrentará o PSG, atual campeão da Champions League. A partida está prevista para 17 de dezembro, quarta-feira, sem horário definido.

