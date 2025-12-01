Com o Flamengo se tornando o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, competição de maior prestígio da América, o debate a respeito da dimensão do clube no futebol nacional reascendeu. Dono da maior torcida, o clube rubro-negro caminha a passos largos para dominar também as próximas conquistas de expressão do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A pergunta que fica após a conquista do Flamengo é: o Rubro-Negro já é o maior clube do Brasil? Para debater acerca do tema, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça apresentam seus pontos de vista.

🗣️Eduardo Tironi:

Essa é uma questão muito difícil de responder. Ele é o maior clube nesses últimos anos. O Santos já foi o maior nos anos 60 pelas conquistas, o São Paulo pelos anos 90 e anos 2000. Neste momento, o Flamengo "está" o maior clube do Brasil.

continua após a publicidade

🗣️Lúcio de Castro:

Essa é uma questão que sempre será vista com viés clubista e, é natural. Com o olhar apaixonado do torcedor. Mas o fato é que, um clube que, mesmo não estando no estado mais populoso do país, consegue ter a maior torcida, dificilmente não poderá ser visto assim, como o maior. E além disso, você ter uma massa de 42 milhões de torcedores é algo tão espantoso, que se sobrepõe um pouco a esse debate com vies clubista. E aqui claro, não falo só em ser maior pelo número de torcedores, mas é que isso representa algo tão grandioso, um universo tão significativo, que é difícil contestar. Embora isso não queira, e com razão, dizer nada aos adversários. Afinal, você não escolhe ou ama um clube porque ele é o maior e sim por outros laços muito acima disso.

🗣️Gustavo Fogaça:

Eu já considero o Flamengo o maior clube pelo tamanho da torcida, né, independente da quantidade de títulos. O Flamengo acho que é o único clube no Brasil que consegue levar a torcida em qualquer estágio de qualquer cidade que ele jogar. Então, por isso ele já, pra mim, já é o maior clube do Brasil, porque em termos de título, talvez o Palmeiras tenha mais títulos nacionais, né, então o Palmeiras ainda é maior em termos de títulos, mas em torcida o Flamengo é o maior, sem dúvida.

continua após a publicidade

+ Aposte na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.