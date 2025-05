Coritiba reencontra atacante depois de saída polêmica por apostas esportivas

O jogo entre Coritiba e Avaí no sábado (31), pela 10ª rodada da Série B, vai marcar o reencontro do atacante Alef Manga com o Couto Pereira. Ele foi dispensado do Coxa em 2024 depois de se envolver com um esquema de apostas esportivas.

A última vez que Alef Manga esteve no Alto da Glória foi em 11 de novembro do ano passado, na derrota do Coritiba por 2 a 0 para Santos, pela 36ª rodada da Série B. Ele entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo.

Dois dias depois, o Coritiba anunciou a rescisão com o atleta e terminou uma passagem polêmica. O jogador era um postulante ídolo da torcida e saiu com uma grande mancha na carreira.

Ao todo, Alef Manga fez 30 gols e deu 11 assistências em 83 jogos. Pelo Coxa, o jogador de 30 anos conquistou o Paranaense de 2022.

No Coritiba, Alef Manga ganhou dinheiro com aposta esportiva

Na primeira temporada pelo Coxa, Alef Manga se lembrará para sempre do jogo diante do América-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão de 2022. O atacante recebeu um cartão amarelo e, em troca, embolsou R$ 45 mil de apostadores.

Em julho de 2023, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou a Operação "Penalidade Máxima" e denunciou Alef Manga como um dos envolvidos. No mês seguinte, o jogador admitiu que participou do esquema, em depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

continua após a publicidade

Pelo crime, o atacante virou réu e foi suspenso do futebol por um ano, além de devolver a quantia recebida ilicitamente. O Coritiba até o emprestou ao Pafos, do Chipre, onde chegou a fazer seis jogos, mas a Fifa aceitou que a punição de manipulação fosse internacional, e Alef Manga teve que retornar ao Coxa.

Na volta, o atacante escancarou uma crise interna na diretoria, com idas e vindas sobre a utilização dele na Série B após a pena ser cumprida. O atrito foi entre Carlos Amodeo, CEO alviverde, e Paulo Autuori, coordenador técnico.

Por fim, o jogador recebeu o aval, retornou diante do Amazonas, em 13 de outubro, e demorou somente quatro minutos em campo para marcar um gol para o delírio da torcida, que na maioria o defendeu durante todo o processo. O dirigente Autuori, que era contra a volta do atleta, saiu do Coxa.

Mesmo com a reestreia positiva, Alef Manga não conseguiu ter sequência com o técnico Jorginho e jogou por 85 minutos em quatro partidas, todas vindo do banco. Nesse período, o atacante tinha um pré-acordo para prorrogar o contrato por mais um ano, mas o Coritiba voltou atrás e optou por não renovar.

Alef Manga, atualmente no Avaí, voltará ao estádio Couto Pereira, do Coritiba. Foto: Fabiano Rateke/AFC

Livre no mercado, Alef Manga foi contratado pelo Avaí e tem três gols e um assistência em 16 partidas. O atacante conquistou o título do Catarinense e, atualmente, é titular do treinador Jair Ventura na Série B.

Coritiba e Avaí na Série B

Coritiba e Avaí brigam pelo G-4 da Segundona e estão com a mesma pontuação: 16 pontos. O Coxa é o terceiro colocado e está acima do Leão, quinto colocado, pelo número de vitórias: 5 a 4.