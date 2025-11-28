Vitória x Mirassol coloca rebaixamento e Libertadores em jogo
Equipes entram em campo na tarde deste sábado, no Barradão
De todos os quatro confrontos entre Vitória e Mirassol na história, o deste sábado deve ser o mais decisivo. Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, as duas equipes entram em campo a partir das 16h (de Brasília), no Barradão, em um jogo que pode mudar o cenário da luta contra o rebaixamento e da disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores.
A agonizante luta contra o Z-4
A começar pelo lado mandante, esta partida deve chamar atenção, principalmente, dos times que estão na parte de baixo da tabela, já que o Vitória é o 16º colocado, com 39 pontos, um a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além do Peixe, Fortaleza, Juventude, Internacional, Ceará e Vasco também vão secar o Rubro-Negro.
Caso o Vitória perca o jogo, o caminho pode ficar aberto para Santos ou Fortaleza deixarem o Z-4 e arrastarem o time baiano, no pior dos cenários, para a 18ª posição. Por outro lado, se o Leão vencer, ultrapassa o Internacional e fica perto da permanência na elite do futebol brasileiro. Neste momento, o risco de queda é de 47,3%, de acordo com dados levantados pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Parte de baixo da tabela do Brasileirão:
UFMG
|Posição
|Clube
|Pontuação
|Risco de queda
13º
Vasco
42
3%
14º
Ceará
42
4,4%
15º
Internacional
41
8,8%
16º
Vitória
39
47,3%
17º
Santos
38
64,2%
18º
Fortaleza
37
73,8%
19º
Juventude
33
98,4%
Mirassol quer fazer ainda mais história
Do lado do Mirassol a situação é bem mais controlada. Na quarta posição, com 63 pontos, cinco a mais em relação ao quinto colocado Fluminense, o time paulista tem a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem bem encaminhada e já garantiu participação pelo menos na pré.
A equipe comandada por Rafael Guanaes tem 99,3% de atingir essa meta da fase de grupos e só um cenário muito inesperado de resultados pode estragar a conquista que seria a cereja do bolo da campanha histórica do Mirassol.
Seja de olho na Libertadores ou em um respiro contra a zona de rebaixamento, fato é que o duelo deste sábado coloca duas equipes com sede de vitória para encaminharem seus objetivos nesta temporada que reservou destinos diferentes para Vitória e Mirassol. Poucos ingressos seguem disponíveis para um Barradão que promete estar lotado.
