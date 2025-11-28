Vitória x Mirassol coloca rebaixamento e Libertadores em jogo

De todos os quatro confrontos entre Vitória e Mirassol na história, o deste sábado deve ser o mais decisivo. Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, as duas equipes entram em campo a partir das 16h (de Brasília), no Barradão, em um jogo que pode mudar o cenário da luta contra o rebaixamento e da disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores.

Willian Oliveira, do Vitória, em ação contra o Mirassol, no primeiro turno do Brasileirão; equipes colocam rebaixamento e Libertadores em jogo pelo segundo turno (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A agonizante luta contra o Z-4

A começar pelo lado mandante, esta partida deve chamar atenção, principalmente, dos times que estão na parte de baixo da tabela, já que o Vitória é o 16º colocado, com 39 pontos, um a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além do Peixe, Fortaleza, Juventude, Internacional, Ceará e Vasco também vão secar o Rubro-Negro.

Caso o Vitória perca o jogo, o caminho pode ficar aberto para Santos ou Fortaleza deixarem o Z-4 e arrastarem o time baiano, no pior dos cenários, para a 18ª posição. Por outro lado, se o Leão vencer, ultrapassa o Internacional e fica perto da permanência na elite do futebol brasileiro. Neste momento, o risco de queda é de 47,3%, de acordo com dados levantados pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Parte de baixo da tabela do Brasileirão:

UFMG Posição Clube Pontuação Risco de queda 13º Vasco 42 3% 14º Ceará 42 4,4% 15º Internacional 41 8,8% 16º Vitória 39 47,3% 17º Santos 38 64,2% 18º Fortaleza 37 73,8% 19º Juventude 33 98,4%

Mirassol quer fazer ainda mais história

Do lado do Mirassol a situação é bem mais controlada. Na quarta posição, com 63 pontos, cinco a mais em relação ao quinto colocado Fluminense, o time paulista tem a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem bem encaminhada e já garantiu participação pelo menos na pré.

A equipe comandada por Rafael Guanaes tem 99,3% de atingir essa meta da fase de grupos e só um cenário muito inesperado de resultados pode estragar a conquista que seria a cereja do bolo da campanha histórica do Mirassol.

Seja de olho na Libertadores ou em um respiro contra a zona de rebaixamento, fato é que o duelo deste sábado coloca duas equipes com sede de vitória para encaminharem seus objetivos nesta temporada que reservou destinos diferentes para Vitória e Mirassol. Poucos ingressos seguem disponíveis para um Barradão que promete estar lotado.