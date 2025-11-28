Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Bahia contra o Juventude
Tricolor vai ter nova dupla de zaga nesta sexta-feira
Em busca da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o Bahia está pronto para o confronto decisivo contra o Juventude, marcado para as 19h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão. A principal mudança no time deve ser na defesa, já que Rogério Ceni terá uma nova dupla de zaga.
O zagueiro David Duarte ainda se recupera de um estiramento muscular, enquanto o argentino Ramos Mingo foi expulso na partida contra o Vasco e vai cumprir suspensão. Por isso, Gabriel Xavier e Kanu são os principais cotados à assumirem a defesa e podem formar dupla de zaga novamente depois de oito meses. Outras opções - menos prováveis - são os jovens Fredi e Luiz Gustavo, que devem estar no banco de reservas.
Quem também desfalca o time é o meia Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho na reta final da partida contra o Vasco e está fora dos últimos jogos do Bahia no Brasileirão. A mesma situação vale para Sanabria, que segue em recuperação no departamento médico.
Assim, a provável escalação do Bahia contra o Juventude é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Como foi o último treino do Bahia?
Os atletas começaram os trabalhos nesta sexta-feira com vídeos de erros e acertos da partida contra o Vasco e informações sobre o Juventude. Logo em seguida, foi realizado um trabalho de controle de posse de bola em campo reduzido. Ceni também comandou uma atividade de posse em campo ampliado, com a presença de um coringa. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações em construção de jogadas, cobranças de falta e também de pênaltis.
JUVENTUDE X BAHIA
36ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;
📺 Onde assistir Juventude x Bahia: Premiere;
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
