Em busca da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o Bahia está pronto para o confronto decisivo contra o Juventude, marcado para as 19h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão. A principal mudança no time deve ser na defesa, já que Rogério Ceni terá uma nova dupla de zaga.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O zagueiro David Duarte ainda se recupera de um estiramento muscular, enquanto o argentino Ramos Mingo foi expulso na partida contra o Vasco e vai cumprir suspensão. Por isso, Gabriel Xavier e Kanu são os principais cotados à assumirem a defesa e podem formar dupla de zaga novamente depois de oito meses. Outras opções - menos prováveis - são os jovens Fredi e Luiz Gustavo, que devem estar no banco de reservas.

Quem também desfalca o time é o meia Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho na reta final da partida contra o Vasco e está fora dos últimos jogos do Bahia no Brasileirão. A mesma situação vale para Sanabria, que segue em recuperação no departamento médico.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Juventude é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

➡️Juventude x Bahia: Alfredo Jaconi é pedra no sapato do time baiano

Como foi o último treino do Bahia?

Jogadores do Bahia treinam antes da partida contra o Juventude; veja acima a provável escalação (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Os atletas começaram os trabalhos nesta sexta-feira com vídeos de erros e acertos da partida contra o Vasco e informações sobre o Juventude. Logo em seguida, foi realizado um trabalho de controle de posse de bola em campo reduzido. Ceni também comandou uma atividade de posse em campo ampliado, com a presença de um coringa. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações em construção de jogadas, cobranças de falta e também de pênaltis.

continua após a publicidade

JUVENTUDE X BAHIA

36ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;

📺 Onde assistir Juventude x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).