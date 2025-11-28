Do gol à dupla de ataque: os titulares garantidos do Palmeiras para a final

Ao mesmo tempo que mantém mistério para definir a escalação do Palmeiras para a final da Libertadores contra o Flamengo, Abel Ferreira possui pilares em diferentes áreas do campo, que estarão na equipe titular no próximo sábado (29).

Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham para iniciar a reformulação na meta alviverde, seguirá como titular, uma vez que Weverton ainda trata uma fissura na mão direita. Após início turbulento, o goleiro acumulou boas atuações, mesmo em um período de escassez de vitórias.

Na zaga, Gustavo Gómez segue como pilar, referência técnica e capitão. Atleta com mais troféus na história do clube com 12, o paraguaio é também o segundo jogador do elenco com mais partidas em Libertadores, atrás apenas de Weverton, e peça fundamental na corrida pelo tetracampeonato.

Além do zagueiro, Piquerez também aparece como nome certo entre os titulares na defesa, que segue com duas dúvidas restantes. Murilo é o principal cotado para formar dupla ao lado de Gómez, enquanto Khellven, mesmo em momento de oscilação, deve iniciar pela direita após a fraca atuação de Giay na derrota para o Grêmio.

Gutavo Gomez será titular do Palmeiras na partida contra o Flamengo, (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

No meio-campo, Andreas volta a encarar uma decisão entre Palmeiras e Flamengo, dessa vez com a camisa alviverde. Além do camisa 8, o jovem Allan é um dos cotados para formar o setor, que segue com dúvidas, seja na posição de primeiro volante ou no conector com o ataque.

Bruno Fuchs, mesmo improvisado, e Aníbal Moreno lideram a corrida pela vaga como primeiro volante, com Emiliano Martínez atrás. À frente, Raphael Veiga aparece como opção, assim como outros atletas do elenco, inclusive o atacante Ramón Sosa.

O ataque surge entre as certezas para sábado. No estádio que apresentou a dupla Flaco López e Vitor Roque, ambos voltam a compor o setor ofensivo, desta vez com a missão de levar a quarta taça da Libertadores e evitar uma temporada sem conquistas de Abel Ferreira pela primeira vez como treinador do Palmeiras.