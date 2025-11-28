O dia 17 de agosto de 2008 marcou um dos jogos mais expressivos do Vasco naquela edição do Brasileirão. Em São Januário, pela 20ª rodada, o Cruz-Maltino atropelou o Internacional por 4 a 0 em uma atuação que misturou intensidade, organização e eficiência ofensiva. Diante de um estádio pulsante, o Vasco mostrou força desde os primeiros minutos e construiu um resultado incontestável, embalado por um grande desempenho coletivo e pela liderança técnica de Edmundo, que marcou um gol e comandou a equipe em diversos momentos. O Lance! relembra Vasco 4 x 0 Internacional no Brasileirão 2008.

Era um momento delicado do campeonato para o Vasco, que oscilava na tabela e precisava de uma vitória para recuperar confiança e embalar na sequência do torneio. Já o Internacional, então dirigido por Tite, vivia um período de reconstrução após reforçar o elenco com nomes importantes como D'Alessandro e Daniel Carvalho. No entanto, nada disso se traduziu em campo naquela tarde: o time gaúcho foi dominado do início ao fim pelo ritmo vascaíno.

Vasco 4 x 0 Internacional no Brasileirão 2008

Primeiro tempo de domínio: pressão, intensidade e gol contra de Bolívar

O Vasco entrou em campo com postura ofensiva. Tita adiantou as linhas, aproximou Madson, Alan Kardec e Edmundo e explorou a velocidade de Alex Teixeira pelos lados. O Internacional, por sua vez, mostrava dificuldades para organizar a saída de bola e sofria com a marcação alta cruz-maltina.

Aos 20 minutos, o primeiro gol saiu em jogada de pressão. Após cruzamento perigoso pela esquerda, o zagueiro Bolívar, ao tentar cortar, desviou contra o próprio patrimônio e abriu o placar para o Vasco. O 1 a 0 trouxe confiança ao time carioca, que passou a controlar o ritmo da partida. O Inter, mesmo com D'Alessandro tentando cadenciar, pouco criou e esbarrou na boa atuação defensiva vascaína.

O intervalo chegou com superioridade clara do Vasco no volume de jogo e no controle territorial. O time parecia mais inteiro, mais intenso e mais disposto a transformar o bom desempenho em uma vitória expressiva.

Segundo tempo avassalador: Edmundo lidera e Vasco constrói goleada

A etapa final confirmou o cenário do primeiro tempo. Logo aos 48 minutos, Edmundo aproveitou sobra na área, finalizou com precisão e ampliou o placar. O Maracanã de São Januário explodiu com o gol do ídolo, que vivia fase de protagonismo mesmo em estágio avançado da carreira. O gol do camisa 10 foi o combustível que o Vasco precisava para acelerar ainda mais.

Pouco depois, aos 52 minutos, o zagueiro Eduardo Luiz, subindo ao ataque em bola parada, completou jogada ensaiada e fez 3 a 0, consolidando o domínio vascaíno. O Internacional sentiu o golpe e teve enorme dificuldade para reorganizar seu sistema defensivo. O meio-campo gaúcho não conseguia segurar a posse, e as transições defensivas eram constantemente superadas pela velocidade cruz-maltina.

Tite ainda tentou mexer no time com as entradas de Magrão, Rosinei e Luiz Carlos, mas nenhum deles alterou o panorama. A tarde era do Vasco, especialmente pelo dinamismo de Madson, a intensidade de Jonílson no meio e a mobilidade de Alex Teixeira.

Jean fecha o roteiro da goleada nos minutos finais

O Vasco seguiu controlando o jogo, rodando a bola com tranquilidade e impedindo qualquer reação do Internacional. A cereja do bolo veio aos 88 minutos, quando Jean, que havia entrado na segunda etapa, aproveitou rebote e marcou o quarto gol cruz-maltino, encerrando a tarde com autoridade.

O 4 a 0 retratou fielmente o que foi o jogo: um Vasco dominante, seguro e criativo, contra um Internacional apático e preso em seus próprios erros. Foi uma das grandes atuações vascaínas daquela temporada, especialmente pela força coletiva e pela liderança dos jogadores experientes.

Impacto da vitória no Brasileirão 2008

A goleada teve efeito imediato na confiança vascaína. O time ganhava fôlego na briga por posições intermediárias da tabela e mostrava capacidade de reação em um campeonato marcado por altos e baixos. Para o Internacional, a derrota expôs fragilidades que Tite ainda buscava corrigir — especialmente as falhas defensivas, a falta de compactação e a dificuldade de ajustar o ritmo fora de casa.

Em um Brasileirão extremamente competitivo, aquela atuação cruz-maltina passou a ser lembrada como um dos melhores momentos do Vasco em 2008 — uma tarde em que tudo funcionou: pressão, agressividade, liderança técnica, bolas paradas e eficiência nos dois tempos.

Ficha do jogo

Data: Domingo, 17/08/2008 – 16h00

Estádio: São Januário (RJ)

Competição: Brasileirão – 20ª rodada

Gols da partida - Vasco 4 x 0 Internacional no Brasileirão 2008

Vasco: Bolívar (contra, 20'), Edmundo (48'), Eduardo Luiz (52'), Jean (88')

Escalações

Vasco – técnico: Tita

Roberto; Marquinho, Eduardo Luiz (29'), Jorge Luiz, Edu Pina; Jonílson, Rodrigo António, Alex Teixeira (62'), Madson (59'); Edmundo (83'), Alan Kardec (66').

Internacional – técnico: Tite

Clemer; Bolívar, Índio, Marcão, Wellington Monteiro (85'); Guiñazú (90'), Edinho (50'), D'Alessandro (54'), Daniel Carvalho (56'), Gustavo Nery; Nilmar.