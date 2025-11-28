Botafogo tem novos problemas no time titular para enfrentar o Corinthians

O técnico Davide Ancelotti tem novos problemas para armar o time titular do Botafogo. O Glorioso volta a campo no domingo (30), fora de casa, contra o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terá dois desfalques no 11 inicial para a partida na Neo Química Arena.

As baixas serão em dois setores. Na defesa, o lateral-direito Vitinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio e cumprirá suspensão contra o Timão. Mateo Ponte aparece como substituto natural da posição.

No meio-campo, o volante Danilo teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e ficará afastado por tempo indeterminado. O jogador, que vem sendo um dos destaques do time, sofreu o problema ainda no primeiro tempo da última partida e foi substituído por Newton, que deve recuperar o espaço no time titular.

A estrutura da equipe não deve ser modificada, com dois homens de proteção e organização, Savarino armando e três no último terço. Há a expectativa pelo retorno de Santi Rodríguez, fora dos dois últimos jogos por dores musculares.

Davide Ancelotti comandando treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo mira vaga direta na Libertadores

Em alta na reta final da temporada, o Botafogo já garantiu a vaga na próxima Libertadores e, agora, corre atrás da classificação direta à fase de grupos. Na sexta colocação, com 48 pontos, o Glorioso mira o G-5 para isso.

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (30), na Neo Química Arena, São Paulo, a partir das 16h (de Brasília).

