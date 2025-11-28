Vasco 2 x 4 Internacional no Brasileirão 2005; rolo compressor em São Januário
Em 2005, Inter marca quatro vezes, controla o Vasco e vence no Rio de Janeiro.
O duelo entre Vasco e Internacional, disputado no dia 10 de julho de 2005, em São Januário, ficou marcado como um dos grandes jogos daquele início de Campeonato Brasileiro. Pela 11ª rodada, o Inter mostrou por que seria um dos times mais fortes da temporada, com postura coletiva, velocidade, repertório ofensivo e imposição técnica em todos os setores do campo. A vitória por 4 a 2, construída com autoridade, confirmou a equipe de Muricy Ramalho como uma das principais candidatas à briga no topo da tabela. O Lance! relembra Vasco 2 x 4 Internacional no Brasileirão 2005.
O Vasco, comandado por Dário Lourenço, viveu um jogo de altos e baixos. Mesmo contando com Alex Dias em grande noite — autor dos dois gols vascaínos —, o time carioca sofreu com a desorganização defensiva, erros na recomposição e dificuldades para lidar com o volume ofensivo colorado, especialmente a partir do meio-campo com Tinga, Alex e Jorge Wagner.
Vasco 2 x 4 Internacional no Brasileirão 2005
Primeiro tempo aberto e com vantagem rápida do Internacional
O início de jogo foi frenético. O Internacional tomou a iniciativa e controlou a posse desde os primeiros minutos, trabalhando a bola com paciência e encontrando espaços entre as linhas vascaínas. Aos 22 minutos, a pressão surtiu efeito quando Élder Granja avançou pela direita, tabelou e finalizou com precisão para abrir o placar em São Januário.
Sem dar tempo ao Vasco para respirar, o Inter ampliou dois minutos depois. Aos 24, Vinícius aproveitou jogada trabalhada no setor ofensivo e completou para as redes, colocando 2 a 0 no placar e deixando a torcida vascaína apreensiva com a facilidade do time gaúcho em construir jogadas.
O Vasco tentou reagir, empurrado pela necessidade e por algumas boas escapadas de Osmar e Alex Dias. Aos 37 minutos, o camisa 11 recebeu na área e descontou, diminuindo para 2 a 1 e trazendo o time de volta para a partida antes do intervalo. O gol animou o lado carioca, mas não mudou o panorama coletivo: o Inter seguia mais organizado, intenso e dominante.
Inter mantém o controle e amplia na bola parada
O segundo tempo manteve a tônica da primeira etapa: o Inter é quem comandava as ações. Com Fernandão articulando o jogo, Iarley abrindo espaços e Tinga pressionando a saída de bola, o Vasco encontrava muita dificuldade para sair jogando e acabava recuando demais.
Aos 57 minutos, após jogada ofensiva colorada, Jorge Wagner converteu pênalti e ampliou para 3 a 1. O gol colocou novamente o Internacional em situação confortável e aumentou ainda mais a pressão emocional sobre o Vasco.
Muricy Ramalho, fiel à sua proposta, manteve o time atacando, fechando espaços e buscando o quarto gol com intensidade. O Vasco, por outro lado, tentava resistir com pressão alta e bolas esticadas, mas a defesa colorada — especialmente Índio e Edinho — fazia partida segura e em alto nível.
Alex Dias ainda desconta, mas Rafael Sóbis fecha a vitória
Mesmo com dificuldades, o Vasco encontrou forças para tentar uma reação. Aos 63 minutos, Alex Dias converteu pênalti com categoria e marcou seu segundo gol na noite, diminuindo a diferença para 3 a 2 e fazendo São Januário renascer na partida.
Mas qualquer esperança vascaína durou pouco. Aos 80 minutos, após rápido contra-ataque e jogada de movimentação precisa, Rafael Sóbis, que havia entrado no segundo tempo, recebeu livre e marcou o quarto gol colorado. O lance sacramentou o domínio do Inter e encerrou qualquer possibilidade de reação vascaína.
O placar refletiu com clareza o que foi o jogo: um Internacional intenso, agressivo e tecnicamente superior, contra um Vasco competitivo, mas vulnerável defensivamente e incapaz de controlar o ritmo da partida.
Impacto da vitória na campanha colorada
O triunfo fora de casa reforçou a imagem do Inter como uma das principais forças do Brasileirão de 2005. O time de Muricy apresentava padrão claro, intensidade sem a bola e uma linha ofensiva que sabia decidir. Foi uma vitória emblemática da forte campanha colorada naquele ano.
Para o Vasco, a derrota expôs dificuldades defensivas que se tornariam tema recorrente ao longo da competição. Apesar do brilho individual de Alex Dias, o time carioca mostrava descompasso entre ataque e defesa, além de fragilidade na marcação pelos lados do campo.
Ficha do jogo
- Data: Domingo, 10/07/2005 – 18h10
- Estádio: São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
- Competição: Campeonato Brasileiro – 11ª rodada
Gols da partida - Vasco 2 x 4 Internacional no Brasileirão 2005
- Vasco: Alex Dias (37’, 63’ pênalti)
- Internacional: Élder Granja (22’), Vinícius (24’), Jorge Wagner (pênalti, 57’), Rafael Sóbis (80’)
Escalações
Vasco – técnico: Dário Lourenço
Erivelton; Wagner Diniz, Diego, Daniel, Rafael Gomes; Ygor, Manoel Morais, Osmar (82'), Willian Xavier (85'); Alex Dias, José Dominguez (84').
Internacional – técnico: Muricy Ramalho
Clemer; Élder Granja, Wilson, Índio, Vinícius; Edinho, Alex (88'), Tinga, Jorge Wagner; Fernandão, Iarley (87').
