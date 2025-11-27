O dia 13 de julho de 2003 marcou um duelo intenso entre Fluminense e São Paulo pela 18ª rodada do Brasileirão. O Maracanã recebeu um jogo movimentado, repleto de mudanças de ritmo, disputas individuais e protagonismo ofensivo. Apesar do equilíbrio em boa parte da partida, prevaleceu a eficiência e a qualidade técnica do ataque paulista, comandado por Luis Fabiano e Diego Tardelli, que mudaram completamente o rumo do duelo no segundo tempo. O São Paulo venceu por 3 a 1, de virada, e exibiu um futebol maduro, sólido e preciso. O Lance! relembra Fluminense 1 x 3 São Paulo no Brasileirão 2003.

O Fluminense, comandado à época por Gilson Gênio, entrou pressionado na tabela e com dificuldades para encontrar consistência defensiva. O São Paulo, por outro lado, vivia um momento de afirmação no campeonato, contando com nomes importantes como Rogério Ceni, Gustavo Nery, Fábio Simplício e o próprio Luis Fabiano. O encontro, portanto, reunia dois times com objetivos distintos, mas que entregaram um jogo vibrante desde os minutos iniciais.

Fluminense 1 x 3 São Paulo no Brasileirão 2003

Primeiro tempo intenso, mas com poucas chances claras

A primeira etapa foi marcada por equilíbrio, intensidade e muita marcação. O São Paulo controlava mais a posse de bola, girava o jogo pelos lados com Leo Moura e Gustavo Nery e buscava aproximações rápidas entre Fábio Simplício, Carlos Alberto e Luis Fabiano. O Fluminense, por sua vez, tentava responder com transições rápidas, apostando nas arrancadas de Joãozinho e na presença de área de Sorato.

Apesar do ritmo acelerado, as chances reais demoraram a aparecer. O Fluminense encontrava dificuldades para infiltrar, e o São Paulo, embora mais organizado, também esbarrava na falta de profundidade nas jogadas. O intervalo chegou com o placar zerado, mas com a sensação de que o jogo poderia ganhar novos contornos a partir dos ajustes táticos.

Luis Fabiano abre o placar e muda o cenário do jogo para o São Paulo

O segundo tempo começou com o São Paulo mais agressivo, e a postura deu resultado rápido. Aos 12 minutos, Luis Fabiano, sempre oportunista, recebeu na área e finalizou com precisão, abrindo o placar. O gol deu confiança ao time paulista e obrigou o Fluminense a se expor mais, alterando totalmente o desenho da partida.

A equipe carioca tentou reagir com mais presença no campo ofensivo, e a resposta veio aos 31 minutos, quando Sorato converteu pênalti e empatou o jogo, recolocando o Fluminense na disputa. O empate, porém, durou pouco: o São Paulo tinha mais volume, melhor estrutura e peças decisivas no banco.

Diego Tardelli entra e decide: o gol da virada

Aos 63 minutos, o técnico Roberto Rojas acionou Diego Tardelli, que rapidamente mudou o ritmo da partida. Em jogada de velocidade e precisão, o atacante recebeu, avançou com liberdade e marcou o segundo gol do São Paulo, recolocando o time paulista na liderança. A entrada de Tardelli trouxe mobilidade ao sistema ofensivo são-paulino, que passou a encontrar mais espaços diante da marcação tricolor.

O Fluminense sentiu o golpe e teve dificuldades para recompor sua organização defensiva. A equipe passou a ceder espaços e não conseguiu repetir o volume apresentado na parte inicial do jogo.

Fabuloso fecha a vitória em nova cobrança de pênalti

Com o domínio da partida, o São Paulo manteve a pressão. Aos 86 minutos, Luis Fabiano sofreu pênalti e ele mesmo converteu, ampliando o placar para 3 a 1 e definindo a vitória paulista no Maracanã. O atacante encerrou a tarde com dois gols, liderança técnica e uma atuação digna de seus melhores momentos no clube.

O Fluminense tentou reagir nos minutos finais, mas a defesa são-paulina, bem posicionada, sustentou a vantagem sem maiores dificuldades. A partida terminou com domínio paulista e com a certeza de que Luis Fabiano estava em uma fase iluminada no Brasileirão.

Impacto da vitória no campeonato

O triunfo no Rio ajudou a consolidar o São Paulo entre os candidatos às primeiras posições do Brasileirão de 2003. A equipe demonstrava força, qualidade individual e um ataque eficiente, características indispensáveis para um campeonato longo por pontos corridos.

Para o Fluminense, a derrota voltou a expor problemas estruturais: falta de compactação, erros na marcação e dificuldades de criação diante de equipes mais bem organizadas. O resultado pressionou ainda mais o time na tabela e evidenciou a necessidade de ajustes profundos.

Ficha do jogo

Data: Domingo, 13/07/2003

Domingo, 13/07/2003 Competição: Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada Estádio: Maracanã (RJ)

Gols da partida - Fluminense 1 x 3 São Paulo no Brasileirão 2003

Fluminense : Sorato (pênalti, 31’)

: Sorato (pênalti, 31’) São Paulo: Luis Fabiano (12', 86' pênalti), Diego Tardelli (63’)

Escalações

Fluminense – técnico: Gilson Gênio

Kléber; Jancarlos, Zé Carlos, Rodolfo, Jadílson; Marcão, Marciel, Alex Oliveira, Lopes; Joãozinho, Sorato.

São Paulo – técnico: Roberto Rojas

Rogério Ceni; Júlio Santos, Fabiano (82'), Jean, Leo Moura; Gustavo Nery, Adriano, Rico, Carlos Alberto, Fábio Simplício; Luis Fabiano.