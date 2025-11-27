Walter foi o destaque, marcando dois gols e sendo crucial na virada

O dia 21 de maio de 2014 se tornou inesquecível para a torcida do Fluminense. Em uma partida repleta de emoções, viradas e intensidade, o Tricolor goleou o São Paulo por 5 a 2 no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 15.840 torcedores presentes assistiram a um jogo que começou tenso, ganhou contornos dramáticos e explodiu em festa após um segundo tempo de absoluta superioridade da equipe de Cristóvão Borges. No centro da noite estava Walter, protagonista da virada, autor de dois gols e peça-chave na construção de uma das grandes atuações do Flu na era dos pontos corridos. O Lance! relembra Fluminense 5 x 2 São Paulo no Brasileirão 2014.

O São Paulo controla o primeiro tempo e abre vantagem

O São Paulo entrou em campo com mais organização e intensidade. Muricy Ramalho armou a equipe de maneira compacta, apostando na movimentação de Osvaldo, na inteligência de Ganso e na capacidade ofensiva de Alexandre Pato. O Fluminense, por sua vez, encontrava dificuldades para articular jogadas e sofria com a marcação alta do adversário.

Aos 26 minutos, Osvaldo sofreu pênalti após jogada pela esquerda, e Rogério Ceni converteu com precisão, colocando o São Paulo na frente. O gol deixou o time paulista mais confortável em campo, e a equipe tricolor passou a apresentar sinais de desorganização defensiva. Ainda assim, o empate veio aos 42 minutos, quando Walter aproveitou rebote dentro da área e bateu firme para marcar 1 a 1.

Mas o São Paulo retomou a liderança rapidamente. Aos 45, Alexandre Pato recebeu lançamento, ganhou na velocidade e concluiu com categoria, fazendo 2 a 1 e levando o São Paulo ao intervalo em vantagem. Era um cenário que indicava superioridade paulista e pressionava o Fluminense a reagir.

O intervalo que mudou o jogo: ajustes de Cristóvão

No vestiário, Cristóvão Borges fez mudanças cruciais no posicionamento tricolor. O meio-campo ganhou mais intensidade, Conca passou a participar mais da construção ofensiva e Walter recebeu mais suporte na área. As linhas do Fluminense avançaram, e o time passou a pressionar a saída de bola paulista, algo que mudaria totalmente o rumo da partida.

Logo no início da segunda etapa, a pressão tricolor começou a surtir efeito. O São Paulo demonstrava dificuldade para sair jogando e apresentava falhas na recomposição defensiva. Era questão de tempo até que o Fluminense encontrasse espaços para atacar.

A virada do Fluminense começa com um gol contra de Lucão

Aos 53 minutos, após cruzamento fechado na área, o zagueiro Lucão se atrapalhou e marcou contra, empatando o jogo em 2 a 2. O lance inflamou o Maracanã e mudou o humor da partida. O São Paulo sentiu o golpe, enquanto o Fluminense ganhou confiança para transformar o domínio em virada.

O gol contra serviu como estopim para o ritmo avassalador que viria a seguir. O Fluminense passou a pressionar de forma constante, recuperando bolas no campo de ataque e cercando o adversário com intensidade crescente.

Walter brilha e vira o placar

A grande noite do Fluminense ganhou contornos mais claros aos 66 minutos, quando Walter, em atuação inspirada, recebeu dentro da área e finalizou com precisão para virar o jogo: 3 a 2. O Maracanã explodiu. Era o segundo gol do camisa 18, que se tornava o nome da partida e liderava uma reação que parecia cada vez mais irreversível.

Embora o São Paulo tentasse reorganizar a equipe com substituições, Muricy Ramalho não conseguiu ajustar o time. Faltavam compactação, intensidade e leitura defensiva, enquanto o Fluminense jogava em ritmo superior.

Wagner e Sóbis fecham a goleada tricolor

A pressão tricolor não diminuiu. Aos 73 minutos, Wagner finalizou com categoria da entrada da área, ampliando para 4 a 2 em uma jogada de circulação rápida e precisão técnica. Apenas três minutos depois, aos 76, Rafael Sóbis coroou a grande atuação coletiva marcando o quinto gol, definindo a goleada no Maracanã.

O São Paulo, completamente desorganizado, não conseguiu reagir. A equipe mostrava abalo emocional e desgaste evidente, enquanto o Fluminense controlava cada centímetro do campo.

Impacto da goleada no Brasileirão 2014

A vitória teve grande importância para o Fluminense na sequência da temporada. O resultado elevou a moral da equipe, fortaleceu o trabalho de Cristóvão Borges e reafirmou o poder ofensivo tricolor naquele Brasileirão. Para o São Paulo, a derrota expôs fragilidades defensivas que seriam tema recorrente ao longo do campeonato, mesmo com um elenco tecnicamente forte.

O jogo também entrou para a memória recente do torcedor por simbolizar uma noite clássica de Maracanã: empolgação, virada, futebol ofensivo e um herói improvável. A atuação de Walter permanece como uma das mais marcantes de sua passagem pelo clube.

Ficha do jogo

Data: Quarta-feira, 21/05/2014 – 21h50

Quarta-feira, 21/05/2014 – 21h50 Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro, RJ)

Maracanã (Rio de Janeiro, RJ) Público: 15.840

15.840 Competição: Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada Transmissão: Globo

Globo Árbitro: Paulo Henrique Bezerra (BRA)

Gols da partida - Fluminense 5 x 2 São Paulo no Brasileirão 2014

São Paulo : Rogério Ceni (pênalti, 26’), Alexandre Pato (45’)

: Rogério Ceni (pênalti, 26’), Alexandre Pato (45’) Fluminense: Walter (42’, 66’), Lucão (contra, 53’), Wagner (73’), Rafael Sóbis (76’)

Escalações

Fluminense – técnico: Cristóvão Borges

Felipe Garcia; Wellington Silva, Elivelton, Gum, Carlinhos; Jean, Diguinho, Wagner (73'), Darío Conca (55'); Walter (66'), Rafael Sóbis (88').

São Paulo – técnico: Muricy Ramalho

Rogério Ceni; Paulo Miranda (55'), Lucão, Antônio Carlos, Reinaldo (83'); Souza, Ganso, Maicon (87'); Osvaldo (45'), Alexandre Pato (70'), Luís Fabiano (45+2').