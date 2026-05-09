Com Piquerez no gramado, Palmeiras encerra preparação para pegar o Remo; veja a programação

O líder Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (9), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Remo, marcado para este domingo (10), às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém-PA, pela 15ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, realizou movimentações no gramado sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

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Após vídeo e ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e, sob o comando da comissão de Abel Ferreira, fizeram um trabalho tático com dinâmicas específicas. Na parte final, houve uma atividade de bolas paradas e um recreativo.

A delegação alviverde almoçará no refeitório da Academia de Futebol e, na sequência, embarcará para a capital paraense, palco do duelo deste final de semana.

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O Palmeiras, que é líder com 33 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos, busca a vitória contra o Remo para tentar abrir ainda mais vantagem na ponta da tabela. As equipes voltam a se enfrentar após quase 23 anos.

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Palmeiras em seu melhor início de Brasileirão

O Palmeiras registra seu melhor início de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos, ou seja, desde 2003. São 33 pontos conquistados nos 14 primeiros jogos, superando a campanha de 2021, com 32. Nas campanhas dos títulos, somou 29 pontos em 2016, 23 em 2018, 29 em 2022 e 24 em 2023. A última vez que teve um começo melhor foi em 1994, com 38, em outro em formato de competição.

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Além de líder no geral, o Palmeiras é também o melhor visitante deste Nacional, com 66,67%, seguido por Bahia e Flamengo, ambos com 61,90%, e o melhor mandante, com 90,48%, seguido pelo Fluminense, com 85,71%.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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