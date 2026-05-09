Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vitória

O Fluminense divulgou sábado (9) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Vitória válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado neste sábado (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

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O Fluminense segue com desfalques no departamento médico para a partida. O volante Martinelli trata um edema no reto femoral da coxa esquerda, enquanto o atacante Matheus Reis se recupera de cirurgia no joelho direito.

O meia Paulo Henrique Ganso ficou fora da lista após contrair uma virose, e o atacante Germán Cano segue em transição física para retornar aos treinos com o grupo.

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O Fluminense chega para a rodada ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 26 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória no Maracanã.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Millán, Renê e Samuel Xavier. Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Otávio, Lucho Acosta e Nonato. Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

Lista de relacionados do Fluminense (Foto: Divulgação)

Sequência no Maracanã

Depois de jogar cinco dos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor terá quatro partidas seguidas no Maracanã, onde é um dos times com melhor retrospecto do país. A sequência em casa é vista como oportunidade de dar descanso aos atletas mesmo sem tirá-los dos jogos por conta da ausência de viagens.

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Apesar de estar oscilando em desempenho, os resultados positivos dentro de casa seguem. Por isso, os próximos quatro jogos devem ser importantes para o Fluminense afastar a crise. Nesse período, o Tricolor pode se recolocar na corrida pelo título do Brasileirão, passar de fase na Copa do Brasil e encaminhar a classificação na Libertadores.

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