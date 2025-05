Corinthians x Internacional: Dorival escala três atacantes para duelo desta noite

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Neo Química Arena, com início marcado para às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com nove pontos somados nas seis primeiras rodadas, o Colorado ocupa a sexta colocação e tenta se consolidar no pelotão de cima da tabela. Já o Timão aparece no 12º lugar, com sete pontos, e busca embalar sob novo comando técnico. Ambos os times chegam embalados por vitórias magras na Copa do Brasil durante a semana, o que pode influenciar na confiança para o duelo.

O duelo também marca a estreia de Dorival Júnior à frente do Corinthians no Brasileirão. Após utilizar um time misto na vitória sobre o Novorizontino na quarta-feira, o treinador mandou a campo o que tem de melhor disponível. Na defesa, Fabrizio Angileri foi poupado para fazer um controle de carga e dá lugar a Hugo.

continua após a publicidade

Sem o meia Rodrigo Garro, o treinador optou por jogar com três atacantes. Romero venceu a concorrência contra Breno Bidon e Coronado, e assim jogará ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

O técnico Roger Machado optou por um time com mais pegada e reforçou o meio de campo, que terá três volantes: Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia.

continua após a publicidade

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming).

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Enner Valencia e Wesley.