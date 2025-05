O Comitê Fiscal da Gaviões da Fiel divulgou o quinto relatório oficial da campanha de arrecadação da vaquinha para ajudar a quitar as parcelas da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Entre os dias 29 de março e 29 de abril, foram amortizados mais R$ 897 mil da dívida do estádio com recursos arrecadados pela campanha da torcida. Com este valor, o total amortizado ultrapassa a marca de R$ 40 milhões.

Somando essa quantia à amortização contratual feita diretamente pelo clube, o saldo do principal da dívida caiu de R$ 688,9 milhões, no início da campanha, para R$ 647,3 milhões.

Essa redução no valor da dívida representa uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões por ano em juros, aliviando significativamente o impacto financeiro no orçamento do Corinthians. O relatório divulgado também destacou as campanhas de marketing e a influência delas com o próprio Corinthians, que tem utilizado a marca da "Campanha Doe Arena" nos uniformes e em estratégias criadas dentro do clube.



Campanha visa quitar dívida com a Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Veja o comunicado emitido pelo Comitê Fiscal da Gaviões

Em nosso último reporte tínhamos R$ 39,1 milhões amortizados até o dia 28 de março. De

29/03 a 29/04, somamos mais R$ 897 mil em amortizações, ultrapassando a marca de R$

40 milhões de redução no principal da dívida. Ainda que represente um percentual de 6% do

principal da dívida, é um valor expressivo comparado a qualquer campanha de doação,

refletindo a força da nossa torcida. Importante garantirmos a continuidade das doações,

buscando mais ações para acelerar nesse mês que completará os 6 meses da Campanha.

Em 29/04, o valor amortizado com recursos advindos da Campanha somava R$ 40,0 milhões.

Ao final do mesmo dia, o valor total das doações era de R$ 40,1 milhões, conforme reportado

na página de transparência da Campanha. Essa diferença de valores segue dentro do

patamar esperado, referente principalmente aos valores retidos para pagamento da

infraestrutura da Campanha e pela diferença temporal, uma vez que os dois valores são

obtidos em horários diferentes do dia.



O valor do principal da dívida era de R$ 688,9 milhões no início da Campanha. Além dos

recursos da Campanha, o Corinthians realizou em 25/03 a primeira amortização contratual,

no valor de R$ 1,6 milhão, conforme já informado no 4º reporte do Comitê Fiscal.

Com as amortizações acumuladas até 29/04, e incluindo a amortização contratual, o saldo

remanescente do principal da dívida é de R$ 647,3 milhões. O total amortizado até o dia 29/04

gera uma economia de juros de quase R$ 7 milhões anuais para o Corinthians.



2) Frentes de incentivo à Campanha



Neste mês ganhamos um reforço significativo nas comunicações da Campanha com o time

de marketing do Corinthians. O Timão entrou em campo destacando a Campanha Doe Arena

em seu novo manto, e a Campanha ganhou destaque no site oficial do clube, mobilizando

milhões de corinthianos. Além disso, as postagens conjuntas com o perfil oficial do

Corinthians estão fortalecendo ainda mais nossa missão. Ainda há frentes importantes que

entrarão em vigor em maio para reforçar a nossa Campanha.



O Comitê reitera seu compromisso de buscar garantir, junto ao Gaviões da Fiel e ao

Corinthians, (i) que os recursos sigam sendo devidamente utilizados para reduzir a dívida da

Arena Corinthians, e (ii) que a nação corinthiana e o público em geral sejam devidamente

informados de todos os desenvolvimentos importantes dessa Campanha, de maneira

transparente e tempestiva.

Como funciona a doação para a vaquinha?

A iniciativa da vaquinha busca faturar R$ 700 milhões até maio, prazo final estabelecido pelo banco estatal para quitar a dívida do estádio. Ainda faltam R$ 660.115.694,06 para atingir a meta, e as doações podem ser feitas pelo site doearenacorinthians.com.br.