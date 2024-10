Corinthians nunca reverteu uma derrota para o Flamengo na Copa do Brasil

Léo Pereira, do Flamengo, disputa lance com Fagner, do Corinthians, durante partida no Maracanã, pela volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 20/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo representa o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e o Rubro-Negro tem uma escrita positiva na história do confronto: o clube carioca nunca teve o placar revertido após vencer a partida de ida contra os paulistas na competição.

No jogo de ida, marcado pela estreia de Filipe Luís como técnico, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã. A situação costuma ser uma "pedra no sapato" do Timão, visto que nunca conseguiu reverter uma derrota em fases de mata-mata do torneio contra o Rubro-Negro.

A única exceção da escrita foi a primeira edição da Copa do Brasil, em 1989. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 0 o jogo de ida contra o Corinthians, mas foi derrotado na volta por 4 a 2. Porém, pelo critério do gol fora de casa, o Rubro-Negro avançou às semifinais.

O Corinthians só avançou no mata-mata contra o Flamengo em 2018, quando também duelaram pelas semifinais da Copa do Brasil. Os clubes empataram em 0 a 0 na ida, e o time paulista venceu em casa. Ao todo, as equipes se enfrentaram nove vezes no torneio, com quatro vitórias rubro-negras, três empates e dois triunfos alvinegros.

Pelo segundo jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Retrospecto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Semifinal (ida) Copa do Brasil 2024

Flamengo 1 x 1 Corinthians - Final (volta) Copa do Brasil 2022

Corinthians 0 x 0 Flamengo - Final (ida) Copa do Brasil 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Oitavas (volta) Copa do Brasil 2019

Corinthians 0 x 1 Flamengo - Oitavas (ida) Copa do Brasil 2019

Corinthians 2 x 1 Flamengo - Semifinal (volta) Copa do Brasil 2018

Flamengo 0 x 0 Corinthians - Semifinal (ida) Copa do Brasil 2018

Corinthians 4 x 2 Flamengo (passou pelo critério do gol fora) - Quartas (volta) Copa do Brasil 1989

Flamengo 2 x 0 Corinthians - Quartas (ida) Copa do Brasil 1989

Fonte: ogol

Como foi o jogo de ida?

No primeiro tempo do jogo de ida, no Maracanã, disputado no dia 2 de outubro, o Flamengo entrou com a postura bem diferente das partidas anteriores e pressionou o Corinthians. A equipe de Filipe Luís criou grandes chances com Arrascaeta e Gabigol, mas ambos pararam em ótimas defesas de Hugo Souza. No entanto, Alex Sandro foi acionado pelo lado esquerdo, aos 32 minutos, e aproveitou o espaço entre o goleiro do Timão e a trave para finalizar e abrir o placar para os mandantes.

No segundo tempo, a equipe de Ramón Díaz equilibrou as ações e quase igualou o marcador com Romero, mas a finalização do atacante carimbou a trave. O Flamengo seguiu assustando, e Hugo Souza foi peça-chave para evitar placar maior. Gabigol chegou a balançar as redes, aproveitando um cruzamento e desviando com a perna direita, mas foi flagrado em posição de impedimento pelo VAR.