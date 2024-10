Corinthians x Flamengo: quanto custaram os reforços que podem fazer a diferença na Copa do Brasil?

Corinthians e Flamengo entram em campo no domingo (20) para decidir quem vai ficar com a vaga na final da Copa do Brasil. O Mengão vai à Neo Química Arena com a vantagem do empate, graças ao 1 a 0 conquistado no Maracanã. Se o placar do segundo jogo terminar em 1 a 0 para o Alvinegro, a decisão irá para os pênaltis.