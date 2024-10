Fiel reserva todos os ingressos para decisão contra Flamengo

Fiel reservou todos os ingressos para duelo contra o Flamengo







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

Em seu site oficial, a diretoria do Corinthians anunciou que todos os ingressos disponíveis para o jogo contra o Flamengo, neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, foram reservados através do serviço de sócio-torcedor do clube. O duelo vale uma vaga para a final da Copa do Brasil.

A abertura da venda dos ingressos começou na quinta-feira (17), mas sequer chegou a ser comercializada entre torcedores que não são sócios. Desde o último jogo do Timão contra o Flamengo, a vitória por 2 a 1 contra o cariocas em setembro, a Neo Química Arena recebeu mais de 44 mil torcedores em todas as partidas.

Fiel vai lotar a Neo Química Arena em decisão Foto: José Manuel Idalgo

Na última quarta-feira (16), a venda dos ingressos foi paralisada após torcedores reclamarem do alto preço das entradas, que chegavam a custar R$ 800. O Corinthians divulgou uma nota oficial e corrigiu os valores.

Ainda há uma opção para o corintiano que quiser assistir a partida. O torcedor que reserva um ingresso pelo plano Fiel Torcedor precisa efetuar o pagamento, caso contrário, ele volta a ser comercializado na plataforma

Expectativa

O Corinthians encara o Flamengo com o objetivo de reverter uma desvantagem mínima após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. A equipe treinada por Ramón Díaz deixou boa impressão no último jogo que disputou após golear o Athletico Paranaense por 5 a 2, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.