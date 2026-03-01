Corinthians 'interrompe' Palmeiras x São Paulo, pela semifinal do Paulistão
Partida foi paralisada aos 24 minutos do primeiro tempo
E não é que o Corinthians deu um jeito de se fazer presente na semifinal do Paulistão, disputada entre Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri?! E que forma inusitada! Durante o primeiro tempo do Choque-Rei, uma pipa com o escudo do Timão estampado pousou no campo, próximo à área do goleiro Rafael.
Rafael retirou o objeto rapidamente de campo e entregou a um membro da organização da partida. Lucas Moura e Enzo Dias ajudaram na remoção do objeto.
A transmissão da CazéTV captou o exato momento em que a pipa com o escudo do Corinthians interrompeu o primeiro tempo do clássico.
Palmeiras e São Paulo disputam vaga na final; Novorizontino avançou após eliminar o Corinthians
As semifinais do Paulistão são decididas em confrontos de jogo único entre os times que avançaram das quartas de final, com mando para quem teve melhor campanha geral: Novorizontino x Corinthians (já finalizado, com vitória do Novorizontino) e Palmeiras x São Paulo (em andamento).
O Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulistão 2026, após ser derrotado por 1 a 0 pelo Novorizontino em jogo único disputado neste sábado (28).
O vencedor do Choque-Rei enfrentará o Novorizontino na final, marcada para jogos de ida e volta nos dias 4 e 8 de março.
