O Vasco empatou com o Fluminense por 1 a 1, na tarde deste domingo (1), e acabou eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, muitos torcedores do Cruz-Maltino apontaram o principal responsável pela eliminação.

Em jogo pegado, o Vasco saiu na frente do Fluminense com gol de Robert Renan. No segundo tempo, Brenner teve pênalti, mas parou nas mãos de Fábio. Ganso teve a chance na penalidade e não desperdiçou para sacramentar a classificação tricolor.

Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino criticaram muito Brenner, que perdeu o pênalti, e Barros, que cometeu a penalidade decisiva. Veja os comentários sobre a dupla abaixo:

Brenner perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Veja comentários sobre a dupla

Como foi o jogo entre Vasco e Fluminense

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.

Assim como na ida, o clássico entre Fluminense x Vasco foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo de Fluminense x Vasco, o Cruz-Maltino teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.

