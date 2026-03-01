Titular do São Paulo é alvo de críticas na semifinal do Paulistão: 'Não pode'
Tricolor está perdendo o clássico por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo está enfrentando o rival Palmeiras, na noite deste domingo (1), pela semifinal do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista criticaram um jogador da equipe de Hernan Crespo.
Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: ‘Não podemos contar’
Fora de Campo
Veja gols de Palmeiras x São Paulo: Maurício e Flaco López marcam
Futebol Nacional
Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival Jr após queda no Paulistão
Fora de Campo
Depois de boa trama do Palmeiras e bate-rebate na área do São Paulo, o Verdão abriu o placar com Maurício, de canhota. No lance, Lucas Ramon teve a chance de fazer o corte, mas acabou devolvendo a bola nos pés de Vitor Roque, que deu a assistência.
➡️Europeus se chocam com atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'
➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'
➡️Veja gol de Palmeiras x São Paulo: Maurício abre o placar no Paulistão
O lateral do São Paulo vinha sendo muito elogiado pelo começo no Tricolor Paulista, mas foi criticado pelo gol do Palmeiras na semifinal. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja lance e repercussão dos torcedores
Onde assistir Palmeiras x São Paulo
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).
Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Palmeiras e São Paulo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.
- Matéria
- Mais Notícias