Titular do São Paulo é alvo de críticas na semifinal do Paulistão: 'Não pode'

O São Paulo está enfrentando o rival Palmeiras, na noite deste domingo (1), pela semifinal do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista criticaram um jogador da equipe de Hernan Crespo.

Depois de boa trama do Palmeiras e bate-rebate na área do São Paulo, o Verdão abriu o placar com Maurício, de canhota. No lance, Lucas Ramon teve a chance de fazer o corte, mas acabou devolvendo a bola nos pés de Vitor Roque, que deu a assistência.

O lateral do São Paulo vinha sendo muito elogiado pelo começo no Tricolor Paulista, mas foi criticado pelo gol do Palmeiras na semifinal. Veja o lance e os comentários abaixo:

Maurício abriu o placar em Palmeiras x São Paulo (Foto: JHONY INACIO/AGENCIA ENQUADRAR)

Veja lance e repercussão dos torcedores

Onde assistir Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.