O Fluminense empatou com o Vasco e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca de 2026. Em um jogo cuja tônica se desenhava para ser os pênaltis desperdiçados de Renê e Brenner, Ganso converteu aos 44 do segundo tempo e mudou o destino do Tricolor.

Após o jogo, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, comentou a chance perdida pelo lateral-esquerdo no primeiro minuto do jogo, que poderia ter colocado a equipe em condição mais tranquila. Sem Ganso em campo, o camisa 6, que também é responsável pela bola parada, foi para a marca da cal.

— Essa situação é treinada, mas aplicá-la em jogo é diferente, devido ao contexto de pressão e tensão. Por isso até os melhores jogadores do mundo podem desperdiçar pênaltis, pois é um momento limite. Hoje acabamos falhando, assim como o adversário também errou. Depois, o Paulo converteu o pênalti. Temos cobradores definidos, a decisão foi conversada no momento, ele bateu e não conseguiu marcar. O principal é que todos estão comprometidos e querem fazer o melhor para o Fluminense. Quem cobra pode errar, o ideal é que converta, e vamos seguir trabalhando, pois faz parte do futebol. Conseguimos a vitória, com um gol de pênalti.

Visando a sequência de jogos, a comissão do Fluminense vem rodando o elenco, e a dupla de laterais reveza a titularidade. Nessa partida, Renê e Samuel começaram jogando, mas Arana e Guga entraram na segunda etapa. Maxi Cuberas atribuiu as mudanças ao desgaste dos últimos jogos disputados no sintético (a ida contra o Vasco, no Nilton Santos, e depois contra o Palmeiras, em Barueri).

— São muitos jogos consecutivos. Vínhamos de duas partidas em gramado sintético, o desgaste é significativo. Os laterais não apenas defendem, mas também atacam, enfrentam pontas constantemente, e qualquer adversário tem bons jogadores pelos lados, o que exige muito fisicamente. Por isso, às vezes analisamos e fazemos mudanças nessas posições, porque contamos com um bom grupo e bons jogadores, o que nos permite alternar de acordo com o que consideramos melhor para cada jogo. Disputamos dois jogos seguidos em gramado sintético contra adversários fortes, com bons pontas, e queremos que nossos laterais participem tanto da defesa quanto da construção e do ataque. Buscamos ser uma equipe protagonista, o que exige bastante de todos, e, com base nisso, avaliamos e tomamos decisões.

Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Apesar da classificação, o Fluminense passou dificuldades contra um Vasco valente e empenhado na marcação. Freytes, zagueiro titular, falhou em um lance perigoso e cometeu pênalti desperdiçado por Brenner. Cuberas avaliou o desempenho do defensor e fez um voto de confiança.

— Sempre analisamos o rendimento coletivo, não apenas o de um jogador específico. Desde que chegamos, o time tem evoluído partida a partida, conquistou uma classificação direta e vem construindo uma identidade de jogo. Jogar com frequência pode gerar erros, por isso é preciso reduzir essa margem. Quando entendermos que alguém está prejudicando o desempenho coletivo, outro jogador atuará, como acontece em diferentes posições. O mais importante é que o grupo está bem e trabalha de forma conjunta. Hoje estamos na final, mas é necessário seguir corrigindo falhas para que não se repitam.

