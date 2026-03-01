Hulk completa 300 jogos pelo Atlético-MG: veja os números e as conquistas do ídolo alvinegro

Hulk alcançou, neste domingo (1), diante do América, mais uma marca histórica com a camisa do Atlético: 300 partidas disputadas pelo Galo. O número expressivo simboliza uma trajetória vitoriosa e consolidada, que o coloca entre os jogadores mais importantes e idolatrados da história do clube.

Contratado em janeiro de 2021, Hulk chegou ao Atlético como uma das transferências mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Cercado de grande expectativa, o atacante correspondeu rapidamente dentro de campo e passou a acumular gols, assistências, títulos e recordes com a camisa alvinegra.

Desde então, tornou-se peça fundamental nas principais conquistas do período, além de assumir papel de liderança no elenco. Com números expressivos e atuações decisivas, Hulk segue ampliando sua história no clube e fortalecendo seu legado como um dos maiores ídolos do Galo.

Hulk pelo Atlético

300 jogos 140 gols 53 assistências

5 Campeonatos Mineiro (2021 a 2025)

1 Campeonato Brasileiro (2021)

1 Copa do Brasil (2021)

1 Supercopa do Brasil (2022)

Artilheiro do Galo no século XXI (140) Garçom do Galo no século XXI (54) Artilheiro do Galo em jogos internacionais (20) Artilheiro do Galo na Libertadores (16) Artilheiro do Galo na Copa Sudamericana (4) Artilheiro da Arena MRV (24) Garçom da Arena MRV (18) Artilheiro do Novo Mineirão (59) Artilheiro do Atlético nos pontos corridos da Série A (65) Maior artilheiro anual do Atlético desde 2009 (36 gols em 2021) Maior artilheiro do clássico Atlético x Cruzeiro no século XXI (10) 2º Artilheiro do Galo no Brasileirão (65) 3º Artilheiro do Galo na Copa do Brasil (13) Único jogador da história do Galo e da era profissional de Minas Gerais a ser artilheiro por quatro anos seguidos do Mineiro.