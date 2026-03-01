Hulk completa 300 jogos pelo Atlético-MG: veja os números e as conquistas do ídolo alvinegro
Camisa 7 chega a mais uma marca histórica com a camisa do Galo
Hulk alcançou, neste domingo (1), diante do América, mais uma marca histórica com a camisa do Atlético: 300 partidas disputadas pelo Galo. O número expressivo simboliza uma trajetória vitoriosa e consolidada, que o coloca entre os jogadores mais importantes e idolatrados da história do clube.
Contratado em janeiro de 2021, Hulk chegou ao Atlético como uma das transferências mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Cercado de grande expectativa, o atacante correspondeu rapidamente dentro de campo e passou a acumular gols, assistências, títulos e recordes com a camisa alvinegra.
Desde então, tornou-se peça fundamental nas principais conquistas do período, além de assumir papel de liderança no elenco. Com números expressivos e atuações decisivas, Hulk segue ampliando sua história no clube e fortalecendo seu legado como um dos maiores ídolos do Galo.
Hulk pelo Atlético
- 300 jogos
- 140 gols
- 53 assistências
- 5 Campeonatos Mineiro (2021 a 2025)
- 1 Campeonato Brasileiro (2021)
- 1 Copa do Brasil (2021)
- 1 Supercopa do Brasil (2022)
- Artilheiro do Galo no século XXI (140)
- Garçom do Galo no século XXI (54)
- Artilheiro do Galo em jogos internacionais (20)
- Artilheiro do Galo na Libertadores (16)
- Artilheiro do Galo na Copa Sudamericana (4)
- Artilheiro da Arena MRV (24)
- Garçom da Arena MRV (18)
- Artilheiro do Novo Mineirão (59)
- Artilheiro do Atlético nos pontos corridos da Série A (65)
- Maior artilheiro anual do Atlético desde 2009 (36 gols em 2021)
- Maior artilheiro do clássico Atlético x Cruzeiro no século XXI (10)
- 2º Artilheiro do Galo no Brasileirão (65)
- 3º Artilheiro do Galo na Copa do Brasil (13)
- Único jogador da história do Galo e da era profissional de Minas Gerais a ser artilheiro por quatro anos seguidos do Mineiro.
