Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 01/09/2024 - 20:45 • São Paulo (SP)

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Hugo Souza enfrentou seu ex-clube neste domingo (1), na vitória do Corinthians por 2 a 1. Esta foi a primeira vez que houve o reencontro, e o goleiro disse que o sentimento foi especial.

Para tê-lo em campo, o Timão precisou pagar R$ 500 mil ao Rubro-Negro. Isso porque o jogador está emprestado ao Alvinegro até o final deste ano.

Hugo Souza e Pedro, em Corinthians x Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— É o clube que me formou, primeira vez que enfrentei eles. É um jogo como outro, precisamos dar o nosso melhor, vencer. Muito feliz por ter vencido. Especial por isso, mais especial por ter vencido — disse, antes de deixar a Neo Química Arena.

Hugo também revelou o que conversou com Pedro depois do atacante anotar gol de pênalti na partida. Segundo o goleiro do Corinthians, ele teve uma "resenha" com o jogador do Flamengo, dizendo que conhecia o canto em que ele faria a cobrança. O atleta também enalteceu a importância da vitória corintiana.

— Falei para ele (Pedro) que mudou o canto. Conheço ele, então sei que ele mudou e bateu no meio. Foi isso a resenha dentro do campo. Importância (da vitória) gigante. CLima, ambiente. O Corinthians é um gigante, se alimenta de vitórias. Teremos 10 dias para trabalhar e depois uma sequência pesada, vamos buscar as vitórias que precisamos.

Próximo jogo de Corinthians e Flamengo

Corinthians x Juventude, quarta-feira (11), na Neo Química Arena - Quartas da Copa do Brasil, às 21h

Flamengo x Bahia, quinta-feira (12), no Maracanã - Quartas da Copa do Brasil, às 21h45