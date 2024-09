Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 01/09/2024 - 20:15 • São Paulo (SP)

Augusto Melo, presidente do Corinthians, detonou o pedido de impeachment liderado por conselheiros da oposição do clube. Após a vitória sobre o Flamengo, neste domingo (1), ele afirmou estar tranquilo sobre o processo e afirmou que seu foco é a reestruturação do Timão.

O mandatário alvinegro também disse que, quando assumiu a gestão, "não tinha um real no caixa" e sim diversas dívidas de curto-prazo. Ele enalteceu feitos de seu mandato, como o pagamento de salários antecipados.

Augusto Melo se diz tranquilo sobre processo de impeachment (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

— Não estou preocupado com impeachment, estou preocupado em reestruturar o Corinthians. Estão contando assinaturas e sabe lá quem assinou isso (pedido de impeachment). Assumimos sem um real no caixa, mais de R$ 180 milhões a curto-prazo para pagar. Estamos pagando tudo, colocando o salário em dia, há dois meses pagando antecipado em uma semana. Estou preocupado em reestruturar financeiramente para que, no próximo mercado, o Corinthians possa trazer quem quiser — disse Augusto Melo, que continuou:

— Estou muito tranquilo, durmo muito bem. Até minha mulher brinca. Tenho a consciência tranquila. O que estou fazendo aqui é para o bem do Corinthians, é a minha vida depois da minha família. E vem dando certo. Infelizmente a bola não estava entrando, hoje começou a entrar e espero que seja a virada disso tudo. Temos elenco, time, comissão técnica e diretoria de futebol. Está dando resultado, esse é o caminho.

O pedido de impeachment de Augusto Melo no Corinthians foi encaminhado ao Conselho de Ética na última sexta-feira (30). O documento superou o número mínimo de assinaturas necessárias (86, quando era preciso 50) e, agora, voltará para apreciação do Conselho Deliberativo.