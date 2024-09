Romero entrou no segundo tempo e balançou as redes (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 18:14 • São Paulo (SP)

O Corinthians bateu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Talles Magno, Ángel Romero e Pedro.

O Timão se recuperou e encerrou sequência de seis partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe deixou a zona do rebaixamento, mas de forma provisória, ainda dependendo de resultados de outros jogos. O Rubro-Negro fica a seis pontos de distância do líder Botafogo, com uma partida a menos.

Corinthians x Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como foi?

O Corinthians foi superior ao Flamengo e, desde o primeiro tempo, ocupou o campo de ataque com criações de jogadas perigosas. Talles Magno abriu o placar após belo lance de Yuri Alberto, e o Fla chegou ao empate com pênalti assinalado após revisão no VAR e cobrança de Pedro. O Timão seguiu melhor e achou brecha na defesa adversária: Romero saiu na cara do goleiro Rossi e ampliou. O Rubro-Negro teve mais a posse para tentar o empate, porém não criou grandes chances.

Na reta final do segundo tempo, Yuri Alberto fez falta dura em Wesley e uma confusão foi iniciada. Além do atacante, Cacá e Alcaraz foram expulsos.

Quais são os próximos jogos de Corinthians e Flamengo?

Corinthians x Juventude, quarta-feira (11), na Neo Química Arena - Quartas da Copa do Brasil, às 21h

Flamengo x Bahia, quinta-feira (12), no Maracanã - Quartas da Copa do Brasil, às 21h45

✅ FICHA TÉCNICA - Corinthians 2 x 1 Flamengo

Brasileirão - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 16h

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira e Thiaggo Americano Labes

📹 VAR: Wagner Reway

🟨 Cartões amarelos: Charles, José Martínez, Romero, Félix Torres e Talles Magno (Corinthians); Pulgar, Ayrton Lucas, Carlinhos e Allan (Flamengo)

🟥 Cartões vermelhos: Yuri Alberto e Cacá (Corinthians); Alcaraz (Flamengo)

⚽ Gols: Talles Magno e Romero (Corinthians); Pedro (Flamengo)

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Ryan), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Charles, José Martínez (Raniele) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández (Yuri Alberto).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Erick Pulgar, Leo Ortiz e Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos).