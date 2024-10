Corinthians entra em campo com novidade, e Flamengo com força máxima na Copa do Brasil

Filipe Luís e Ramón Díaz definem escalações de Flamengo e Corinthians, respectivamente (Fotos: Alexandre Loureiro/AGIF e Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 15:13 • São Paulo • Atualizada em 20/10/2024 - 16:50

Em busca de uma virada na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo com novidades para encarar o Flamengo. Por outro lado, o Rubro-Negro entra com o que tem de melhor e com os nomes mais utilizados por Filipe Luís em suas três primeiras partidas.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ramón Díaz optou pela entrada de Gustavo Henrique na zaga, além de Talles Magno no setor ofensivo. Com isso, o Timão inicia o confronto com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Garro, Talles Magno; Romero e Yuri Alberto.

Por outro lado, o Flamengo inicia o duelo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. A equipe é a mesma que entrou em campo contra o Corinthians no jogo de ida da semifinal.

O vencedor de Corinthians e Flamengo encara o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil em dois confrontos. As finais serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, mas o mando de campo só será decidido após a confirmação dos times na decisão.