Flamengo busca marca histórica em caso de classificação na Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo pode alcançar a marca histórica caso avance do Corinthians na Copa do Brasil e tem a chance de chegar em sua 10ª final na competição. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para se classificar.

Atualmente, a equipe comandada por Filipe Luís divide o feito com o Grêmio, que também chegou em nove decisões na história do torneio. No entanto, o Imortal possui um título a mais em relação ao clube carioca, que ergueu o troféu quatro vezes.

Além de se tornar o maior finalista, o Flamengo luta para igualar a marca de taças da Copa do Brasil do Tricolor e ficar com uma a menos em relação ao Cruzeiro. A Raposa é a maior campeã com seis títulos da competição.

Caso o Rubro-Negro avance do Corinthians, a equipe comandada por Filipe Luís encara o Atlético-MG na decisão. O jogo de ida da final da Copa do Brasil será realizado no dia 3 de novembro, enquanto a volta será no dia 10 de novembro.

Flamengo em finais da Copa do Brasil

Flamengo x Goiás - Copa do Brasil 1990 - Campeão

Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil 1997 - Vice-campeão

Flamengo x Cruzeiro - Copa do Brasil 2003 - Vice-campeão

Flamengo x Santo André - Copa do Brasil 2004 - Vice-campeão

Flamengo x Vasco - Copa do Brasil 2006 - Campeão

Flamengo x Athletico-PR - Copa do Brasil 2013 - Campeão

Flamengo x Cruzeiro - Copa do Brasil 2017 - Vice-campeão

Flamengo x Corinthians - Copa do Brasil 2022 - Campeão

Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil 1990 - Vice-campeão