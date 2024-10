Van com torcedores do Flamengo é apedrejada na chegada à Neo Química Arena

Foto: Thiago Braga/Lance!







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 20/10/2024 - 15:05 • São Paulo (SP)

Aproximadamente 20 torcedores do Corinthians tentaram invadir o setor de visitantes do Flamengo antes do segundo jogo semifinal da Copa do Brasil, neste domingo, 20.

Assim que a torcida flamenguista chegou à Neo Química Arena para acompanhar a partida, torcedores corinthianos que chegavam ao estádio se encaminharam para entrada destinada aos rubro-negros.

A tentativa de invasão, porém, foi rapidamente coibida pela Polícia Militar, que chegou ao local e dispersou a confusão.



Uma van que trouxe torcedores do Flamengo moradores de Campinas, no interior do estado de São Paulo, sofreu um ataque e foi atingida com uma pedra de grandes proporções. Ninguém ficou ferido.

– A gente já tinha desembarcado os passageiros, e houve um tumulto e aí eles correram na direção da van para se abrigar. Porém, onde eu estava no retrovisor, eu vi que saiu um torcedor pelo tapume que era para dividir e coibir a passagem de torcedores do Corinthians. Eu vi que era uma pessoa só, quando eu vi o estrondo da pedra batendo sobre o vidro. Eles se agacharam, aí a pedra só pegou na janela e parou sobre o banco. Por sorte, né? – contou ao Lance!, o motorista César Lopes da Silva, 51 anos.

Corinthians e Flamengo entram em campo às 16h deste domingo. O Timão precisa vencer por dois gols de diferença para enfrentar o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil. Vitória alvinegra por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga pelo empate para avançar à decisão