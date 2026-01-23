Leitura labial revela discussão de Gabigol durante Santos x Corinthians: 'Não dá'

Contando com o apoio de seu torcedor, o Santos arrancou um empate no clássico contra o Corinthians e somou um ponto importante pelo Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (22). Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou uma discussão do craque Gabigol com o árbitro Lucas Canetto Bellote, responsável pela partida.

Autor do gol de falta que selou o empate na Vila Belmiro, Gabigol foi flagrado discutindo com o árbitro em dois momentos durante a segunda etapa. Na primeira ocasião, o camisa 9 reclamou que o meia André Carrillo atravessou todo o gramado ao ser substituído e chegou a gritar para Lucas Canetto Bellote intervir. Já na reta final, o artilheiro questionou o juiz dizendo que ele não estava marcando nenhuma falta à favor do Santos. Confira abaixo.

A atuação de Lucas Canetto Bellote foi duramente criticada pelo especialista, Sálvio Spínola, que comentava a partida pela Record. Segundo ele, esta foi a pior arbitragem que acompanhou nesta edição do Campeonato Paulista.

- Nem falta foi. O Gustavo toca na bola, tem uma disputa, um contato de jogo normal. Que arbitragem terrível. Eu afirmo que é a pior que eu vi nesse Paulistão - disse Sálvio.

Como foi Santos x Corinthians?

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida tentando atacar, mas não encontrava muitos espaços para se infiltrar no ataque. Gabriel Barbosa chegou a marcar aos oito minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

Depois de muita insistência pelo lado direito, o Timão balançou as redes aos 16 minutos com Yuri Alberto driblando e finalizando livre, mas Gabriel Brazão espalmou. No rebote, Bidu recebeu de Carillo e bateu para outra grande defesa do arqueiro santista. No terceiro chute, Yuri abriu o placar para os visitantes.

Na comemoração, houve provocação direcionada à torcida santista, que vaiou o camisa 9 desde a divulgação da escalação. Revelado pelo Santos, o atacante não conseguiu se firmar no time profissional, mas tem o ex-clube como sua principal vítima: em dez partidas, marcou sete gols.

O gol silenciou a Vila Belmiro em uma revolta dos torcedores pelo desempenho ruim do time da casa, em minutos antes celebrava uma cobrança de pênalti de Yuri Alberto para fora. Ele deslocou o Brazão, mas chutou para fora. Aliviada, a torcida continuou apoiando, mas após o gol, se revoltou com vaias para Zé Ivaldo, que falhou na marcação nas duas oportunidades.

Yuri Alberto comemora gol contra o Santos na Vila Belmiro (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

O Corinthians seguiu dominando a partida com Gustavo Henrique cabeceando para fora e Matheuzinho cruzando rasteiro para a grande área, mas defesa santista fez o corte.

Nem mesmo a pausa para hidratação fez com que o Santos melhorasse a organização em campo. Rollheiser até chegou de cabeça, mas com pouca intensidade. Yuri Alberto respondeu pelo lado esquerdo chutando, mas pela rede do lado de fora.

O Peixe ainda tentou insistir com Rollheiser, Gabigol e Barreal, mas o Corinthians não deixava de oferecer perigo. Gabriel Brazão chegou a ir até o meio de campo para orientar o time. O Timão teve a oportunidade de marcar novamente antes do intervalo com Matheuzinho após dura falta de Igor Vinícius em André, que ficou só no cartão amarelo. Mas, a bola saiu por cima do gol de Brazão.

Na volta do intervalo, o Corinthians manteve o controle da partida. Os minutos iniciais do segundo tempo foram marcados por muitas faltas e por um clima cada vez mais hostil na Vila Belmiro. A torcida passou a vaiar constantemente o desempenho da equipe e também as substituições promovidas, como a entrada de Lautaro Díaz na vaga de Thaciano.

A tensão à beira do gramado refletiu o ambiente nas arquibancadas. Vojvoda recebeu o primeiro cartão amarelo desde que assumiu o comando do Peixe. Do outro lado, Dorival Júnior também foi advertido após pedir a intervenção do VAR para analisar uma entrada de Barreal em Matheuzinho. No total, foram 14 cartões amarelos aplicados para os dois times.

Gabriel Barbosa marca no fim e empata o clássico para o Santos diante do Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Nos minutos finais, o Corinthians ainda tentou manter a pressão. Rodrigo Garro e Raniele participaram das últimas investidas ofensivas e, aos 41 minutos, Matheus Bidu quase ampliou ao arriscar um chute de perna esquerda, obrigando Gabriel Brazão a espalmar e evitar o segundo gol.

O Santos, porém, encontrou o empate após muita insistência. Aos 48 minutos do segundo tempo, Gabriel Barbosa cobrou falta com precisão, a bola passou por baixo de Hugo Souza e morreu no fundo das redes. O gol serviu para apaziguar os ânimos na Vila Belmiro, que até então vaiava o próprio time, embora as torcidas organizadas tenham mantido os protestos, pedindo mais honra à camisa.

Ao apito final, os jogadores do Santos se reuniram no gramado para aplaudir os torcedores presentes nas arquibancadas. Do outro lado, o Corinthians deixou o campo com semblante de abatimento, consciente de que deixou escapar a vitória e os três pontos nos instantes derradeiros da partida.

