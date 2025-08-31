Corinthians e Palmeiras empatam Derby de ‘despedida’ no Brasileirão
Rivais fizeram jogo disputado na Neo Química Arena
O Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela última vez nesta temporada. No sétimo jogo entre os clubes no ano, o placar na Neo Química Arena terminou 1 a 1, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque marcou para o Verdão, enquanto Piquerez, contra, fez o gol do Timão.
O empate não mudou a vida dos clubes no Brasileirão. O Palmeiras chega a 43 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. No meio da classificação está o Corinthians, em 11º lugar, com 26 pontos.
Os clubes não se enfrentam mais nesta temporada, marcada por clássicos pelo Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. No saldo de Derbys, o Timão encerra o ano com três vitórias, dois empates e o Verdão com um triunfo.
Provocações
O duelo ficou marcado pelo reencontro da torcida do Corinthians com Carlos Miguel, ex-goleiro do Timão, que atualmente defende o Palmeiras. A Fiel vaiou bastante o jogador, o chamando de 'mercenário' e entoando o nome de Hugo Souza, atual arqueiro alvinegro.
Como foi o jogo?
O Palmeiras teve a primeira oportunidade da partida. Com cinco minutos no relógio, Vitor Roque recebeu em profundidade, cortou a marcação de Charles dentro da área, finalizou, mas a bola foi para fora. O Verdão foi melhor no início de jogo, pressionou a saída do Corinthians e teve mais a posse.
O volume de jogo do Palmeiras surtiu efeito. Com 13 minutos, Chalres derrubou Flaco López na área e o árbitro assinalou pênalti. Vitor Roque cobrou forte no canto superior esquerdo e abriu o placar para o Verdão.
O Palmeiras dominava as ações do duelo, contra um Corinthians que procurava ímpeto para atacar o adversário, mesmo de forma desordenada, e o empate veio em uma das raras falhas do Verdão. Após cobrança de falta de Garro, Gustavo Henrique cabeceou para dentro da área e Piquerez acabou completando contra o próprio gol. A arbitragem checou um possível impedimento, mas validou o lance.
O Verdão ficou na bronca com a arbitragem. Aos 37 minutos, após cruzamento de Piquerez, a bola pegou no braço de André Ramalho, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A partida foi ao intervalo com o placar empatado.
A segunda etapa teve um roteiro diferente do primeiro tempo, com o Corinthians tendo as melhores chances. Em boa jogada de Gui Negão, Garro encontrou Maycon na entrada área, que finalizou, mas a bola passou por cima do travessão. Na sequência, o argentino tabelou com Memphis, mas chutou nas mãos de Weverton.
O Palmeiras passou a jogar em transição, e foi assim que teve sua primeira chance no segundo tempo. Em contra-ataque, Maurício saiu cara a cara com Hugo Souza, finalizou e o goleiro do Timão fez boa defesa.
Perto do fim, a partida ficou equilibrada. O Corinthians teve uma chance com Memphis, de falta, e o Palmeiras apostou nos contra-ataques. No fim, o jogo se encaminhou para o empate, no último encontro entre os rivais neste ano.
O que vem por aí?
O calendário nacional será paralisado para a Data Fifa. No dia 10 de setembro, uma quarta-feira, o Corinthians retorna aos gramados para enfrentar o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Brasileirão. No dia 13 de setembro, sábado, o Verdão recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do torneio. No mesmo dia, o Corinthians encara o Fluminense, no Maracanã
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 x 1 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
⚽ Gols: Vitor Roque (13'/1ºT) (0-1); Piquerez (Contra) (25'/1ºT) (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Abel Ferreira (PAL); Bruno Fuchs (PAL); Breno Bidon (COR); Lucas Evangelista (PAL); Gustavo Gómez (PAL)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Charles (Ryan), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (João Pedro), Maycon (Vitinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Cacá); Memphis Depay e Gui Negão (Talles Magno).
PALMEIRAS (Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio (Facundo Torres); Felipe Anderson (Sosa), Flaco López e Vitor Roque.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Raphael Traci (SC)
Tudo sobre
