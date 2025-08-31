Carlos Miguel é hostilizado antes de Corinthians e Palmeiras; veja vídeo

Contratado pelo Palmeiras nesta janela de transferências, após passagem pelo Nottingham Forest, Carlos Miguel foi hostilizado pelo público presente na Neo Química Arena antes do duelo contra o Corinthians, neste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao entrar no gramado ao lado do titular Weverton e de Marcelo Lomba, Carlos Miguel foi vaiado por todos os setores da Neo Química Arena. Gritos de "sem Mundial" e "frangueiro" acompanharam o goleiro durante todo o aquecimento. Veja o vídeo.

Vale lembrar que, antes de se transferir para o futebol inglês, Carlos Miguel defendeu o Corinthians por quatro temporadas. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro, assumiu a titularidade no gol alvinegro, mas deixou o clube meses depois rumo ao Nottingham Forest.

Um dos 12 reforços anunciados pelo Palmeiras na temporada, Carlos Miguel custou 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) aos cofres do clube e assinou contrato válido por cinco temporadas, até julho de 2030.

Sem espaço no Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas na última temporada e pediu para deixar o clube em busca de mais minutos em campo. Um dos objetivos do goleiro, inclusive, é entrar no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, durante aquecimento antes de duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.