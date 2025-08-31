menu hamburguer
Fora de Campo

Pênalti em Corinthians x Palmeiras gera debate entre torcedores: ‘Assim é fácil’

Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão

imagem cameraVitor Roque converteu pênalti em Corinthians x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
19:15
Atualizado há 1 minutos
Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Alviverde abriu o placar com o atacante Vitor Roque, em um pênalti que gerou debate nas redes sociais. Torcedores dos clubes dividiram opiniões sobre a marcação do árbitro Ramon Abatti Abel.

O lance aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 12 minutos quando Flaco López foi derrubado por Charles dentro da área. A arbitragem não hesitou em marcar a irregularidade na jogada. O VAR concordou com a decisão de campo.

Contudo, nas redes sociais torcedores de Corinthians e Palmeiras dividiram opiniões sobre a marcação. Do lado alvinegro, a alegação foi que Flaco López cai após chutar a perna de Charles. Para o lado alviverde, a arbitragem acertou na marcação do pênalti. Veja abaixo a repercussão:

