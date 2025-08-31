Corinthians exibe marca inédita no uniforme contra o Palmeiras

O Corinthians encara o Palmeiras neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão contará com uma novidade em seu uniforme para o duelo pelo Campeonato Brasileiro: o logo da NFL em sua camisa branca.

continua após a publicidade

A Neo Química Arena, casa do Timão, será palco do confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na próxima sexta-feira (5), pela NFL. Será a segunda vez que o estádio em Itaquera irá receber um jogo de futebol americano.

Em 2024, Neo Química Arena foi palco da vitória dos Eagles sobre os Green Bay Packers. Os jogos em São Paulo fazem parte de uma iniciativa de globalização da NFL, que passou a promover jogos fora dos Estados Unidos. A partida foi um sucesso de público e o estádio recebeu 47.236 pessoas para o confronto.

continua após a publicidade

Em campo, os jogadores chegaram a reclamar do gramado, alegando que era 'escorregadio'. O piso da Neo Química Arena passou por uma reforma e os organizadores consideram que o nível é semelhante ao da Copa do Mundo de 2014, quando a casa do Timão foi inaugurada para a Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians usará camisa com inscritos da NFL contra o Palmeiras (Foto: Tita Couto/Corinthians)

Parceria do Corinthians

O cube alvinegro estampará também o símbolo do "São Paulo Game". O Timão não terá que mandar jogos em outros estádios por conta da partida de futebol americano. Após o duelo contra o Palmeiras, o calendário será interrompido para a realização da Data Fifa.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do clube alvinegro na Neo Química Arena está marcado para o dia 10 de setembro, uma quarta-feira. Nesta data, o Corinthians enfrenta o Athletico Paranaense, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.