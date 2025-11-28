Corinthians e Cruzeiro chegaram a um acordo sobre a divisão da carga de ingressos para os duelos da semifinal da Copa do Brasil. A primeira partida está marcada para o Mineirão, no dia 10 de dezembro, e o jogo de volta na Neo Química Arena, no dia 14 do mesmo mês.

Os clubes decidiram que cada visitante terá direito a 5% da carga total de cada estádio. No jogo de ida, o Corinthians poderá levar aproximadamente 3,2 mil torcedores ao Mineirão, enquanto o Cruzeiro poderá levar 2,5 mil ingressos na Neo Química Arena.

A informação foi trazida pelo 'Uol'. A definição ocorre após negociações entre os clubes, que demoraram para chegar a uma definição. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, havia defendido publicamente a visão de ingressos por percentuais do estádio.

- O Mineirão é maior do que nossa arena. Acho que o percentual ficaria bom. Ele (Pedrinho) falou que tem um problema com a polícia de lá, que talvez não libere essa quantidade. Nós oferecemos mais alguns camarotes para que a gente possa receber esses 5,2%. Peço que a torcida fique tranquila porque estamos trabalhando para que isso aconteça - declarou o mandatário do Timão na última quarta-feira (26), em evento da CBF.

Inicialmente, a diretoria do Cruzeiro apresentou resistência a ideia, pelo Mineirão ter uma capacidade de público maior que a Neo Química Arena. Entretanto, as diretorias chegaram a um acordo. As vendas de ingressos ainda não começaram oficialmente.

Decisão

Os clubes decidem uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians garantiu presença na semifinal após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense. Do outro lado, o Cruzeiro superou Vila Nova, CRB e Atlético Mineiro. O vencedor do confronto pega Fluminense ou Vasco na decisão.