Com novo formato, FPF divulga tabela do Paulistão 2026

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o regulamento e a tabela da primeira fase do Paulistão de 2026. O campeonato está marcado para começar 11 de janeiro e terminar na primeira quinzena de março.

Na próxima temporada, a competição contará com um novo formato, inspirado na Champions League, e clássicos em seis das oito rodadas iniciais. Além disso, haverá a implementação da parada para hidratação em todos os jogos, no primeiro e segundo tempos, e a consolidação das transmissões multiplataforma.

Em 2026, os times participantes são o Corinthians, atual e maior campeão do Paulistão, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube, Botafogo, Capivariano, Noroeste, Novorizontino, Guarani, Mirassol, Portuguesa, Primavera e São Bernardo.

Novo formato do Paulistão 2026

Os 16 times foram divididos em quatro potes a partir de critérios técnicos, sendo os cabeças-de-chave os clubes com mais títulos de Paulistão (Pote A). Para o B, C e D, consideraram a classificação do Estadual de 2025 e os que conseguiram o acesso do A2. Confira os potes abaixo:

Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

Durante a primeira fase, os clubes do Pote A enfrentam um clube do Pote D e dois do B e C. Os do Pote B, jogam contra um do Pote C e dois do A e D. Os do Pote C, jogam contra um do Pote B e dois do A e D. Por fim, os do Pote D jogam com um do Pote A e dois do B e C.

Ao final, os oitos melhores se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único e decididos nos pênaltis em caso de empate, assim como as semifinais. O campeão será decidido também em jogo único, no dia 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.

Onde assistir o Paulistão

Consolidando as transmissões multiplataformas, o Paulistão 2026 será exibido na televisão aberta e fechada, streaming e Youtube. Nessa temporada, os torcedores poderão assistir pela Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada e streaming, pela HBO Max), e na CazéTV (Youtube).

Record e CazéTV transmitirão 19 partidas: 14 da primeira fase, sendo quatro clássicos; dois das quartas de final; dois da semifinal; e a final. A TNT exibirá todos os jogos pela HBO Max, e alguns confrontos passarão no canal da TNT na televisão.

Novidades de 2026

No Paulistão de 2026, todos os jogos terão parada para hidratação de dois minutos, no primeiro e no segundo tempo. A medida foi debatida e aprovada por treinadores, capitães e executivos dos clubes participantes.

A pedido dos profissionais da área técnica dos clubes, a FPF também implantará ações por mais tempo de bola rolando. A Comissão de Arbitragem atuará em conjunto com os árbitros, assistentes e VAR para agilizar o reinício das partidas, tendo menor tolerância para situações de simulação e cera.

Outra novidade é a bola do campeonato, que será a Mag11a, desenvolvida pela Penalty em parceria com a Federação e participação dos atletas. Ao longo do segundo semestre, protótipos foram testados até que se chegasse ao modelo final.

Em 2026, a Diadora estreia como fornecedora oficial da arbitragem paulista. Além dela e da Penalty, a competição terá como parceiras comerciais a Bet365, Betano, 7K, Dorflex, Casas Bahia, Bis, Clear, SIL e Pedigree.

Tabela da primeira fase do Paulistão

Na primeira rodada, marcada para o dia 11 de janeiro (domingo), o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, o São Paulo pega o Mirassol, o Santos joga contra o Novorizontino e o Palmeiras encara a Portuguesa. Os clássicos começam na segunda, com Palmeiras x Santos.