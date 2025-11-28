Atitude de ex-Corinthians e Flamengo viraliza na web: 'Não é possível'

Uma atitude do atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo, viralizou demais nas redes sociais ao longo desta semana. Recentemente, o ídolo do Timão foi anunciado como presidente do Peru na Copa do Mundo de Nações.

continua após a publicidade

Paolo Guerrero se notabilizou na sua carreira por uma personalidade forte, um pivô diferenciado e o famoso perfume que a bola gosta. Hoje no Allianza Lima, o atacante continuou balançando a rede, mas de um jeito diferente.

➡️Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Tanto no Corinthians, quanto no Flamengo, Guerrero cansou de fazer gols. Nesta quarta-feira (26), ao bater um pênalti na Kings League, o jogador resolveu inovar. Chutou o vento, a chuteira voou, e ele deslocou o goleiro com maestria.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o vídeo do ex-atacante do Corinthians e do Flamengo viralizou demais. Veja o momento abaixo e a reação da web:

Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP via Getty Images)

Veja reação da web com vídeo de Guerrero

Ex-Corinthians e Flamengo virou presidente

A Kings League está se preparando para a segunda edição da sua Copa do Mundo de Nações. E o torneio ganhou um reforço de peso no comando da sua mais nova seleção: o ex-atacante do Corinthians e do Flamengo, Paolo Guerrero, foi oficialmente anunciado como o presidente da equipe que representará o Peru na competição.

O anúncio agitou as redes sociais e chamou a atenção dos fãs do futebol mundial. Guerrero, que é uma lenda do futebol peruano e um ídolo no Corinthians, onde foi peça fundamental na conquista do Mundial de Clubes em 2012 e da Recopa Sul-Americana em 2013, agora terá a missão de montar e liderar a equipe peruana na Kings World Cup Nations 2026, que será realizada no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 41 anos e com uma carreira recheada de gols e títulos, Paolo Guerrero fará sua estreia no comando de uma equipe em um formato de futebol que mistura regras tradicionais com elementos inovadores, como dados que influenciam o jogo e cartas secretas que podem mudar o placar. No Brasil, o atacante se notabilizou por jogar no Corinthians e Flamengo.