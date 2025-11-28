Textor age e convoca conselheiros da Eagle para resolver imbróglio com Botafogo social

John Textor se movimentou e tentará uma resposta com outros acionistas da Eagle Football para acabar com as brigas jurídicas com o Botafogo social. O dono da SAF alvinegra convocou membros do conselho internacional da empresa na noite da última quinta-feira (27).

Isso acontece após a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dar decisão favorável parcial ao Botafogo social, presidido por João Paulo Magalhães, com a SAF tendo de comunicar previamente quaisquer venda de ativos. A decisão cabe recurso, mas abalou a relação de vez.

A Eagle Football tem diversos braços em sua estrutura. Há a Eagle, com Textor e outros acionistas, a Eagle BIDCO, somente com o estadunidense como dono, e a Eagle MIDCO, com os conselheiros. A MIDCO atenda à BIDCO e, com isso, John solicitou que o grupo trabalhasse para resolução do caso.

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo

Botafogo SAF x Botafogo Social

O despacho do desembargador Marcelo Marinho pode ser considerado uma vitória para o associativo do clube. Textor, por sua vez, entende que tal decisão pode afetar planejamento e finanças do Botafogo SAF em 2026. As informações são do "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Outrora aliados, John Textor e João Paulo Magalhães já não têm contato. Quem intermedia é Thairo Arruda, CEO da SAF, enquanto o clima nos bastidores é de tensão.

A defesa do clube social é feita pelo escritório Antonelli Advogados, que vê o item considerado pelo desembargador como fundamental para o controle.

