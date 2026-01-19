menu hamburguer
Corinthians

Dorival projeta Matheus Pereira em nova função após reestreia no Corinthians

Reforço atuou por 25 minutos no empate do Timão com o São Paulo

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 19/01/2026
14:52
Matheus Pereira durante reestreia pelo Corinthians
Matheus Pereira fez a sua reestreia com a camisa do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Matheus Pereira fez a sua reestreia com a camisa do Corinthians no empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (18), pelo Campeonato Paulista. Reforço do Timão para 2026, o volante entrou no decorrer da segunda etapa na vaga de Carrillo.

O atleta iniciou sua carreira no Timão e voltou a defender o clube após uma década. Em 25 minutos em campo, Matheus Pereira se destacou pelos passes verticais durante a busca pelo empate. Um deles iniciou a jogada que terminou no gol do Timão, marcado por Breno Bidon.

O meia foi emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians até o final deste ano. Contra o São Paulo, Matheus Pereira atuou como volante, com a função de dar início às jogadas, mas Dorival Júnior afirmou que o vê como um jogador ofensivo, capaz de atuar mais adiantado, posição que foi ocupada por Breno Bidon no Majestoso.

- Matheus é um segundo homem de meia, muito mais pelo lado esquerdo, dentro de uma necessidade ele fez a função de um 5 - disse o treinador durante entrevista coletiva após o empate com o São Paulo.

Matheus Pereira durante reestreia pelo Corinthians
Matheus Pereira fez a sua reestreia com a camisa alvinegra (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Matheus Pereira em sua reestreia pelo Corinthians

  1. 25 minutos jogados
  2. 1 finalização
  3. 21/26 (81%) passes certos
  4. 2/3 (67%) passes longos
  5. 1 cruzamento
  6. 30 ações com a bola
  7. 6.9 nota SofaScore

Próximo jogo

O meia pode ser novidade entre os titulares no clássico contra o Santos, na próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão ocupa a sétima colocação na tabela.

