menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Vitória x Corinthians revolta torcedores: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
16:58
Vitória x Corinthians se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraVitória x Corinthians se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo entre Vitória e Corinthians, deste sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado. Apesar disso, ambas as equipes tiveram oportunidades de abrir o placar nos 45 minutos iniciais. A mais clara, aconteceu para o lado do Timão e revoltou os torcedores.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 41 minutos, quando Matheus Bidu recebeu um lançamento preciso na área adversária. Em um primeiro chute, o lateral parou em um bloqueio da defesa adversária, mas na sobra, ele teve o caminho livre para finalizar novamente.

Na segunda finalização, o camisa 21 parou no goleiro Thiago Couto. A chance desperdiçada revoltou os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Muitos se mostraram perplexos com a jogada, e até, reclamaram da tomada de decisão do jogador. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias