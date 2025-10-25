Gol perdido em Vitória x Corinthians revolta torcedores: 'Inacreditável'

O primeiro tempo entre Vitória e Corinthians, deste sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado. Apesar disso, ambas as equipes tiveram oportunidades de abrir o placar nos 45 minutos iniciais. A mais clara, aconteceu para o lado do Timão e revoltou os torcedores.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 41 minutos, quando Matheus Bidu recebeu um lançamento preciso na área adversária. Em um primeiro chute, o lateral parou em um bloqueio da defesa adversária, mas na sobra, ele teve o caminho livre para finalizar novamente.

Na segunda finalização, o camisa 21 parou no goleiro Thiago Couto. A chance desperdiçada revoltou os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Muitos se mostraram perplexos com a jogada, e até, reclamaram da tomada de decisão do jogador. Veja a repercussão abaixo: