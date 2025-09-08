Corinthians acerta renovação de ‘Filho do Terrão’ até 2029
Corinthians anunciou as renovações de Gustavo Henrique e João Vitor
Depois de anunciar a renovação do zagueiro Gustavo Henrique, o Corinthians comunicou nesta segunda-feira (8) a extensão do contrato do lateral-direito João Vitor até 31 de outubro de 2029.
A nova multa rescisória do jogador está fixada em R$ 72 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.
Cria do Terrão, João Vitor não escondeu a emoção pelo novo vínculo com o clube e prometeu dedicação em campo com a camisa alvinegra.
– Quero agradecer a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. É uma felicidade renovar com o Corinthians e continuar escrevendo minha história neste clube. Meu sonho é ajudar a equipe. Digo à Fiel que não vai faltar raça e determinação. Espero conquistar títulos com a camisa do Corinthians e contribuir para o crescimento deste grande clube – declarou.
Integrado ao elenco principal do técnico Dorival Júnior, o lateral de 18 anos ressaltou a experiência de treinar com jogadores mais experientes.
– Tem sido uma experiência incrível. O professor Dorival tem me ajudado muito, assim como todos os jogadores, que orientam bastante não só a mim, mas também todos os garotos que subiram – afirmou o jovem.
Na manhã desta segunda-feira (8), o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique até 31 de dezembro de 2027.
Campeão Paulista de 2025, Gustavo Henrique já soma 56 jogos e quatro gols com a camisa do Timão.
