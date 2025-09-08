O Corinthians oficializou, na manhã desta segunda-feira (8), a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique. O novo vínculo do jogador com o Timão terá duração até o final de 2027. Contratado em 2024, o atleta vibrou com a permanência no Parque São Jorge.

— Isso representa muita coisa. É a continuação de uma história, de um trabalho. Eu fico muito feliz com o reconhecimento do clube. Sou muito privilegiado por terem estendido meu contrato. É um momento muito especial. Espero que a gente continue buscando nossos objetivos e nossas conquistas — disse Gustavo Henrique aos canais oficiais do clube.

O jogador chegou ao Timão no início de 2024, ainda na gestão de Augusto Melo. Desde então, Gustavo Henrique disputou 56 jogos e marcou quatro gols com a camisa alvinegra. O zagueiro fez parte do elenco que conquistou o Paulistão desta temporada.

— Diariamente trabalhamos para colocar o Corinthians onde ele merece, que é brigando por títulos. Estou muito feliz por contribuir por isso. Espero que a gente consiga títulos nos próximos anos — concluiu o zagueiro.

Zagueiro prorrogou contrato até o final de 2027 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Força pela renovação

O Corinthians passou a discutir uma prorrogação de contrato com o zagueiro ainda nesta temporada. O antigo vínculo ia até o final de 2025, e o jogador poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Gustavo Henrique ganhou a titularidade com Ramón Díaz e segue como uma dos principais jogadores do setor com Dorival Júnior.

Além de conquistar o Paulistão entre os titulares, sobre o Palmeiras, o zagueiro ganhou ainda mais prestígio com a Fiel nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 em Derby realizado no Allianz Parque, que definiu a classificação do Corinthians.

O Timão vira a chave e inicia tratativas para renovar com outro atleta do elenco: Fabrizio Angileri, cujo contrato vai até o fim de 2025. Além do argentino, os atacantes Romero e Talles Magno, assim como o meia Maycon, têm vínculo somente até o término desta temporada.