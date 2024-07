Copa Zico Clavis está com inscrições abertas

Zico observa jovens em ação no campo do CFZ (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro

Os atletas amadores têm uma nova oportunidade de mostrar o talento e a intimidade com a bola. É a Copa Zico Clavis de Futebol, que desde 2008, reúne crianças e adolescentes de diferentes classes sociais, com equipes formadas em comunidades, bairros e em projetos sociais. A 30ª edição do torneio acontece entre os dias 10 e 20 de julho, no CFZ (Centro de Futebol Zico), no Rio de Janeiro.

Jogadores como Vinícius Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e Giovanna Waksman, do time FC Flórida, já participaram da competição. O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, é o idealizador do evento que reúne jovens apaixonados pelo esporte.

- A gente criou a Copa Zico Clavis para dar oportunidade. Alguns garotos que passaram pela competição foram observados e chegaram a grandes clubes. Fico muito feliz por acreditarem na Copa, e tomara que a gente possa seguir sendo uma referência de oportunidade para a garotada desse país - afirmou Zico.

Vinícius Júnior não esconde o orgulho de fazer parte dessa história.

- Uma das vantagens da Copa Zico é que no final da competição é o Zico que entrega as medalhas, os troféus… Quero desejar boa sorte a todos que vão disputar este ano, que joguem com muita garra e dedicação - comentou o camisa 7 da Seleção Brasileira.

A competição vai reunir 64 equipes e cerca de 1.800 atletas. Eles são divididos em 4 categorias: sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. O torneio é uma grande oportunidade para a descoberta de talentos. Todos os principais times enviam seus olheiros, e, muitos atletas podem ser aproveitados em equipes do Brasil e também do exterior.

A Clavis Segurança da Informação é a patrocinadora e parceira oficial da Copa Zico Clavis, no

Rio de Janeiro, desde a edição de 2020. Para o CEO da Clavis, Victor Santos, “Esse é mais um dos eventos sociais e esportivos que a Clavis Segurança da Informação apoia, visando contribuir para gerar oportunidades e desenvolvimento para os jovens brasileiros”, acrescentou.

As inscrições para a Copa Zico Clavis podem ser feitas no site: www.copazico.com

Zico entregando medalha para a equipe vencedora da Copa Zico Clavis (Foto: Divulgação)

Sobre

A Clavis Segurança da Informação é uma das principais referências em Centro de Operações de Segurança e Proteção de Dados na América Latina, que fornece aos seus clientes uma arquitetura de segurança adaptativa para monitoramento de ameaças e identificação de vulnerabilidades 24x7, alinhada aos pilares de Governança, Risco e Compliance. Com 130 clientes em 18 estados do país, é considerada uma das empresas mais inovadoras do setor.

Criada há 20 anos na incubadora de empresas da COPPE (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia), hoje vinculada ao Parque Tecnológico da UFRJ, a Clavis Segurança da Informação é homologada pelo Ministério da Defesa como “Empresa Estratégica de Defesa”.

Seus dois produtos também mereceram do Ministério a chancela de “Produto Estratégico de Defesa (PED)”: o Octopus SIEM, que centraliza tudo que acontece numa empresa, da entrada na catraca ao acesso à internet, e é capaz de identificar um ataque em tempo real; e o BART, de gestão contínua de vulnerabilidades, que simula ataques ao sistema das empresas para identificar e corrigir falhas de segurança.

Nos últimos 18 meses, a empresa recebeu um total de 32 milhões em aportes financeiros e desde 2021 acumula um crescimento de 215% em seu faturamento.