Ídolo do Flamengo, Zico prefere não falar sobre Gabigol

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 00:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio ao imbróglio entre Flamengo e Gabigol, o ídolo eterno do clube, Zico, preferiu não comentar sobre a situação do atleta, que pode deixar o Rubro-Negro ao fim do contrato. Questionado pela jornalista Belle Costa, do Lance!, o Galinho foi sucinto e não quis falar.

➡ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Novela Gabigol

Empresário de Gabigol, Júnior Pedroso explicou a situação de renovação de contrato entre seu cliente e o Flamengo. Em entrevista ao "SporTV", o agente abriu o jogo sobre a situação do camisa 99.

- Está muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol. Com certeza (existe a possibilidade dele sair em julho). Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento para exigir uma troca ou valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso claramente poderia ser efetuado.

Pedroso também explicou a posição do Palmeiras em meio a essa novela, mas confirmou que o Verdão não fez nenhuma proposta pelo jogador. O clube paulista gosta de Gabigol, mas existe preocupação com relação ao julgamento no CAS por conta da suspeita de fraude em exame antidoping.

- Sabemos que o Palmeiras gosta dele, já houveram discussões lá atrás e não houve nova abordagem agora. A partir do dia 1º de julho ele pode sair livre em janeiro para qualquer clube do mundo.

Na última quinta-feira (27), Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou que havia feito uma nova oferta ao jogador. No entanto, Gabigol recusou a proposta, uma vez que não se viu valorizado.