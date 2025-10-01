Copa Norte retorna e se une à Copa Verde no calendário brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira (1º), durante a apresentação do calendário do futebol brasileiro de 2026, o retorno da Copa Norte. O formato da competição, no entanto, será alterado.

continua após a publicidade

A Copa Norte passa a estar integrada às mudanças da Copa Verde, unindo as duas competições em um único torneio. Ao todo, 12 clubes da Região Norte participarão da disputa, que ganhará novo protagonismo dentro do cenário nacional.

Mudanças e ligação com a Copa Verde

A edição de 2026 da Copa Verde marcará uma reformulação importante no torneio. A competição passa a ter calendário definido entre 25 de março e 7 de junho, com aumento significativo no número de partidas: de 30 para 70. Serão mantidos os 24 clubes participantes, que terão entre cinco e 10 jogos ao longo da disputa, mas com a novidade de que equipes envolvidas em torneios da Conmebol não estarão presentes. Além disso, os finalistas da Copa Verde garantirão vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Outra mudança relevante é a integração da Copa Verde com outras competições regionais. O título passará a ser decidido entre o campeão da Copa Norte, que retorna ao calendário nacional, e o da recém-criada Copa Centro-Oeste, prevista para estrear em 2026 com a inclusão de clubes de Tocantins e Espírito Santo. Dessa forma, a Copa Norte volta a ganhar protagonismo no cenário nacional e se torna peça central na definição do campeão da Copa Verde.

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mudança no critério da Copa Verde e Norte

Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025

Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos

Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

continua após a publicidade

Novo formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D)

2ª Fase (Quartas de Final): Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas

3ª Fase (Semifinais): Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa

4ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste