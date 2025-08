Veja a provável escalação do Corinthians para decisão com o Palmeiras

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior poupou a equipe no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão, e terá força máxima contra o arquirrival.

Os únicos desfalques do Timão para a decisão contra o rival são Maycon, com um desconforto muscular, e o lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de uma cirurgia de hérnia. O restante do elenco está à disposição de Dorival Júnior.

No jogo de ida, na última semana, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis. O resultado garantiu a vantagem do empate para o clube alvinegro no duelo que será realizado no Allianz Parque.

A tendência é que o Corinthians inicie a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis deve ser titular do Corinthians em duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão

Os clubes entram em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Corinthians joga com a vantagem do empate. O duelo é permeado por polêmicas nos bastidores. A CBF escalou Anderson Daronco como árbitro, e Caio Max Vieira Augusto como responsável pelo VAR.

Nesta terça-feira (5), o clube alvinegro enviou um ofício à CBF pedindo o afastamento do árbitro do VAR. Caio Max é acusado de proferir comentários ofensivos contra o Corinthians em uma rede social de streaming, no ano passado, onde teria dito: "E o Timão que se f...".

A CBF não acatou o pedido do Corinthians e declarou que a história é mentira, e que o comentário não foi feito pelo árbtiro.