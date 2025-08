Memphis detalha preparação do Corinthians para Derby: ‘Estamos focados’

O Corinthians finalizou a sua preparação para o confronto contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após atividade realizada no CT Dr. Joaquim Grava, Memphis falou sobre sua expectativa para o Derby.

O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e entra em campo no Allianz Parque com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O holandês destacou a semana de treinos.

— Agora sabemos quão importante é ficar na Copa. Temos uma vantagem de 1 a 0, mas sabemos que precisamos nos concentrar, e claro, a semana inteira, especialmente nos últimos dois dias, estávamos muito focados. Tivemos muitas reuniões para ver como podemos nos preparar para o jogo — disse o jogador em entrevista para as redes sociais do Corinthians.

Memphis falou sobre a preparação do Corinthians para duelo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Semana quente

O último treino do Corinthians foi marcado pela competitividade. Na atividade desta terça-feira (5), a última antes do Derby, Memphis acabou discutindo com Félix Torres, e tiveram que ser apartados por Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro. O holandês destacou a 'agressividade' dos atletas.

— É um Derby, sabemos o que fazer, sabemos como vai ser, todos estão prontos, todos estão preparados, agressivos no treinamento. Acho que estamos preparados para fazer o que precisamos fazer — disse o camisa 10 do Corinthians.

A tendência é que o Corinthians atue com força máxima contra o Palmeiras. O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.