Depois do empate contra o Palmeiras, o Vitória já começou a pensar no confronto diante do São Paulo, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. Uma das principais dúvidas era a presença do atacante Erick, emprestado pelo Tricolor Paulista, mas o time baiano resolveu não pagar a multa de R$ 1 milhão para ter o jogador à disposição.

Aos 27 anos, Erick tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026, mas foi cedido por empréstimo ao Vitória em março deste ano. O clube baiano, inclusive, paga 100% do salário de atleta.

O atacante estreou pelo Leão da Barra contra o Juventude, na primeira rodada do Brasileirão, ainda sob o comando de Thiago Carpini, e aos poucos ganhou a confiança do treinador para emplacar uma sequência como titular. O primeiro gol, no entanto, só saiu sob o comando de Fábio Carille. Em seu primeiro jogo no onze inicial com o novo técnico, Erick balançou as redes no empate contra o Sport, pela 16ª rodada, e repetiu a dose no último domingo, quando marcou um lindo gol contra o Palmeiras.

Erick tem 20 jogos pelo Vitória nesta sua segunda passagem pelo clube, com dois gols e duas assistências.

Erick no São Paulo

Primeiro reforço contratado para a temporada 2024, Erick chegou ao Tricolor Paulista ao se destacar pelo Ceará em 2023. Depois de uma temporada passada com 36 jogos pelo São Paulo, o atacante perdeu espaço no time de Zubeldía em 2024 e foi transferido ao Vitória. Ele entrou em campo pelo Tricolor apenas oito vezes neste ano, apenas duas como titular.